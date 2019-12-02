«Кого я выберу? А вот не знаю»: Батрутдинов все еще не выбрал победительницу «Плана Б»

Юморист до сих пор не знает, кто станет его избранницей в финале шоу, но он четко разделяет телепроект и реальную жизнь.

Во время съемок Youtube-передачи «А поговорить?» Тимур Батрутдинов рассказал, как сложилась его судьба с победительницей шоу «Холостяк». Как выяснилось, отношения пары не ограничились рамками телепроекта, молодые люди все же попытались быть вместе. По рассказу Тимура, он со своей избранницей Дарьей Кананухой часто ходил на свидания — и казалось бы вот она, настоящая любовь, которая родилась на шоу!

Но не все было гладко, случился эпизод, который охладил романтический пыл Батрутдинова. Во время одного из свиданий девушка сделала совместно фото со звездой, после чего выложила его в Instagram с подписью «У нас с Тимуром прошло еще одно свидание, а что было дальше, вас не касается». В этот момент телеведущий понял, что на самом деле шоу продолжается, что никакой любви нет и он по-настоящему даже не знаком с этой девушкой.

В передаче «План Б», немного схожей по структуре с «Холостяком», Тимур сразу говорил, что есть шоу и есть реальная жизнь, стоит четко различать границы дозволенного. Девушкам он часто объясняет, что если чувства реальные, то не стоит переживать, ведь даже если кому-то придется покинуть проект до финала, всегда можно встретиться потом и обсудить отношения в реальной жизни.

«Кого я выберу? А вот не знаю» — хотя до конца шоу «План Б» остается совсем немного времени, Тимур признался, что все еще не знает, кого выберет победительницей.

Главный секрет Батрутдинова — он не знакомит девушек со своей мамой, повезет только его настоящей избраннице. Так что если телеведущий предложит вам сходить в гости на чай к его маме, дважды подумайте, прежде чем отказываться. По сути, это предложение руки и сердца.