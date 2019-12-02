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Черный ящик и редкие предметы: чем занимается редактор «Что? Где? Когда?»

2 декабря день рождения отмечает редактор программы, Елена Бялко. Без этой женщины в передаче не было бы черного ящика и вопросов от зрителей.

Черный ящик и редкие предметы: чем занимается редактор «Что? Где? Когда?»
Что? Где? Когда? Фото: instagram.com/chto_gde_kogda

В официальном Instagram-аккаунте интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» появилось поздравление с днем рождения. Памятную дату отмечает редактор программы, Елена Бялко.

Женщина окончила Московскую академию управления по специальности инженер-экономист, а клуб попала в качестве знатока. В 1985 году Владимир Ворошилов предложил ей стать директором съёмочной группы «Что? Где? Когда?», а после и редактором программы.

На сегодняшний день Елена не только отвечает за работу с вопросами, которые присылают на передачу телезрители, но и заведует всем реквизитом, необходимым для того, чтобы правильно сформулировать вопросы для знатоков. Да, за содержимое черного ящика тоже отвечает Бялко, она способна достать буквально что угодно, от редких семян, до живого моржа и редчайших экспонатов из музеев России.

Именно Елена во время игры передает распорядителю зала чёрный ящик и все предметы, которые нужно вынести знатокам. Звучит просто, но есть целая система, как упаковать нужный предмет так, чтобы показать его знатокам за короткое время и с наименьшим количеством лишних движений.

 

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Владимир ВорошиловЕлена Бялкопрограмма Что Где Когда
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Черный ящик и редкие предметы: чем занимается редактор «Что? Где? Когда?»
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