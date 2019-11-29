«Дом-2» превратится в ресторан: на шоу пришел шеф-повар

В будущий понедельник, 2 декабря, жизнь в «Доме-2» изменится. В телепроект придет новый участник с необычными способностями.

Юрий Пилипенко является шеф-поваром нескольких московских ресторанов и уже 15 лет смотрит телестройку. В итоге он решил оставить свой бизнес, чтобы завоевать сердце участницы — Ксении Волковой.

Новый «строитель любви» уже пообещал, что, когда попадет на шоу, угостит девушку и других участников проекта изысканными блюдами: стейками, уткой в яблоках, меренговым рулетом и прочими ресторанными вкусностями. Приход повара в «Дом-2» смотрите 2 декабря в 23:00 на канале ТНТ.

Кроме того, организаторы шоу напоминают телезрителям об еще одном перспективном новичке. Среди участников недавно объявилась роковая красотка Алеся Семеренко – «Мисс Москва 2017» и звезда «Дом-2. Яхта любви». Девушка пришла к конкретному мужчине — Федору Стрелкову. Якобы они уже тайно встречались за пределами телешоу и сейчас модель планирует отбить возлюбленного у его нынешней пассии — Кати Скалон.