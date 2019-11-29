Приятное с полезным: Бузова и Батрутдинов снялись в жаркой фотосессии ради экологии

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова затеяли жаркую фотосессию на Бали в рамках очередной серии «План Б» на ТНТ. Подобным образом знаменитости решили привлечь внимание властей и простых людей к проблеме экологии. Ни для кого не секрет, что, несмотря на свою востребованность, остров имеет множество проблем, и одна из них – горы мусора, с которыми отдыхающие могут столкнуться как на суше, так и в воде.

Бузова и Батрутдинов по-своему решили поспособствовать решению проблемы, рассказали Teleprogramma.pro в пресс-службе ТНТ. Так, Ольга и ее ухажеры для объектива перевоплотились в спасателей Малибу. А Тимур продемонстрировал кандидаткам на свое сердце превосходную спортивную форму и рельефный торс.

Однако тот день, несмотря на всю важность момента, все же был омрачен негативными эмоциями. Ими Ольга поделилась с Тимуром в приватной беседе на романтическом свидании. Что именно телеведущая и певица рассказала юмористу, зритель узнает уже в это воскресенье.