Участники «Битвы экстрасенсов» исправят ошибку, допущенную судом 10 лет назад

Мир потусторонних сил и паранормальных способностей продолжает будоражить умы простых смертных. В эту субботу, 30 ноября, на передаче «Битва экстрасенсов» на ТНТ лучшие колдуны и маги нашей страны вновь должны будут доказать свое превосходство не только над противниками, но и над темными силами. На этот раз нашим героям предстоит переместиться на десять лет назад в прошлое, чтобы разобраться с событиями, которые не дают покоя людям в настоящем.

Много лет назад в поселке Филимонки было совершено жестокое убийство совсем еще юной девушки. Экстрасенсам предстоит определить внешность погибшей, а также другие детали преступления, вплоть до его места. Но главная интрига будет находиться совсем рядом с ними, ведь на шоу будет присутствовать человек, который убил эту девушку и более того, сам обратился к нашим мастерам сверхъестественного за помощью!

Преступник считает, что был несправедливо осужден и провел несколько лет жизни за решеткой по ложному обвинению, а теперь он вышел на свободу и хочет найти настоящего убийцу. Что за игру он затеял и смогут ли наши колдуны почувствовать подвох, прежде чем станет слишком поздно? Узнаем уже в эту субботу на канале ТНТ.