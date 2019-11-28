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Участники «Битвы экстрасенсов» исправят ошибку, допущенную судом 10 лет назад

Колдунам придется разобраться в обстоятельствах одного очень запутанного криминального дела.

Участники «Битвы экстрасенсов» исправят ошибку, допущенную судом 10 лет назад
Битва экстрасенсов. Фото: ТНТ

Мир потусторонних сил и паранормальных способностей продолжает будоражить умы простых смертных. В эту субботу, 30 ноября, на передаче «Битва экстрасенсов» на ТНТ лучшие колдуны и маги нашей страны вновь должны будут доказать свое превосходство не только над противниками, но и над темными силами. На этот раз нашим героям предстоит переместиться на десять лет назад в прошлое, чтобы разобраться с событиями, которые не дают покоя людям в настоящем.

Много лет назад в поселке Филимонки было совершено жестокое убийство совсем еще юной девушки. Экстрасенсам предстоит определить внешность погибшей, а также другие детали преступления, вплоть до его места. Но главная интрига будет находиться совсем рядом с ними, ведь на шоу будет присутствовать человек, который убил эту девушку и более того, сам обратился к нашим мастерам сверхъестественного за помощью!

Преступник считает, что был несправедливо осужден и провел несколько лет жизни за решеткой по ложному обвинению, а теперь он вышел на свободу и хочет найти настоящего убийцу. Что за игру он затеял и смогут ли наши колдуны почувствовать подвох, прежде чем станет слишком поздно? Узнаем уже в эту субботу на канале ТНТ.

Битва экстрасенсов
Битва экстрасенсов. Фото: ТНТ
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«Битва экстрасенсов»ТНТшоуэксперимент
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Участники «Битвы экстрасенсов» исправят ошибку, допущенную судом 10 лет назад
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