«Этим детям всё нужно показывать на личном примере»: Сябитова сплотила блогеров на «Форте Боярд»

Телеведущая и известная сваха Роза Сябитова рассказала порталу Teleprogramma.pro о своем участии в передаче «Форт Боярд». Женщина поделилась, что на съемках постоянно пребывала в стрессовом состоянии, да и от своей команды она изначально была не в восторге, потому что ей предстояло выступать с блогерами.

«У меня к блогерам крайне отрицательное отношение. Потому что для меня это журналистская работа, а ею занимаются те, кто к журналистике не имеет никакого отношения, неграмотные, непрофессиональные люди, — отметила Роза Раифовна. — А попасть на «Форт Боярд» было моей мечтой. Я на многих экстремальных проектах была, но думала, если попаду в «Форт», то всё — моя телевизионная карьера состоялась. И когда я увидела, с кем мне предстоит его покорять, то была сильно расстроена».

Сябитова вспоминает, что участников ее команды больше интересовали селфи и наличие Интернета. Женщину это жутко раздражало, но она вспомнила, что в молодости была комсомолкой, и принялась организовывать блогеров, чтобы построить из них дружный коллектив. Она придумала название команды и речевку.

«Я понимала, что этим детям всё нужно показывать на личном примере. Я-то сама была готова ко всему. И вот тут не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда я упала на спину (приземлилась на коробочку для микрофона), у меня серьезно сперло дыхание. Мне сделали укол, и я знала, что на адреналине все равно встану и пойду. Это подействовало на мужчин. Им стало стыдно, что они кричат и пугаются, когда рядом женщина, которая годится им в матери, прет вперед. Дальше они стали действовать более активно и решительно, мы рвали и метали», — рассказала телеведущая.

Роза Раифовна втолковала своим молодым товарищам, что, несмотря на то, что это просто шоу, на них смотрит вся Россия и нужно проходить испытания с неким чувством патриотизма.

«Я женщина взрослая, жизнь прожила, и поэтому помогала команде бороться со страхом. Я им говорила: «Бойтесь. Пустите страх в себя. Бойтесь ровно одну минуту. А потом делайте шаг и действуйте», — вспоминает сваха.

Она призналась, что сама боится высоты (опасается, что может прыгнуть вниз) и на дух не переносит змей. Но с последними на шоу женщина справилась, потому что ее больше раздражало не присутствие гадов, а истеричные крики товарищей.

На вопрос, поедет ли телеведущая на другие экстремальные передачи, она ответила, что не была только на «Последнем герое». И сейчас как раз идет набор на новый сезон, но Сябитова хочет, чтобы вместо нее поехала дочь.

«Меня останавливают даже не физические нагрузки, а психологическое давление. Я, конечно, люблю интриги, но запереться на острове с безбашенными людьми, как скорпионы в банке, решать чьи-то внутренние проблемы — это меня вымотает, — признала Сябитова. Сейчас на экран при монтаже попадает то, что «пипл хавает»: скандалы, мат-перемат, пошлятина. И меня это сильно останавливает. Ведь когда я иду на телепроекты, моя целевая аудитория — это женщины после сорока. И я своим примером говорю им: «Девчонки, неважно, что в личной жизни не получилось. Развелись или умер муж — это не конец истории, это самое прекрасное время. Можно путешествовать, преодолевать, но только не сидеть на попе ровно». А если этого посыла нет, то и зачем тогда участвовать?»

Напомним, что выпуск шоу «Форт Боярд», в котором участвовала телесваха, был последним в текущем сезоне.