Проблемы со здоровьем и неисправный ушной монитор: как россияне выступили на «Детском Евровидении-2019»

Победительницей стала Виктория Габор из Польши, Ержан Максим, который представлял Казахстан — на втором месте, а россияне - 13-е.

Российский дуэт выступал на «Детском Евровидении-2019» третьим по счету. Ребята исполнили песню A time for us, в написании которой активное участие принимала Татьяна Меженцева. Как признались юные артисты, они пели о дружбе и о том, как важно беречь мир, чтобы не случилось непоправимой катастрофы.

В какой-то момент у Денберела отказали ушные мониторы, но мальчик не растерялся, снял их и продолжил петь как ни в чем не бывало.

Когда жюри объявило имена победителей, ребята заметно огорчились, но быстро справились со своими эмоциями.

Татьяна Меженцева, участница российского дуэта, студентка «Академии Игоря Крутого»:

— Конечно мы хотели победить! Но 13 место — это не катастрофа. Спасибо всем, кто нас поддерживал и голосовал за наш дуэт. Это хороший опыт для нас, — сказала девочка Teleprogramma.pro.



Денберел Ооржак, участник российского дуэта, студент «Академии Игоря Крутого»:

— Я немножко расстроен. Но ничего страшного, это всего лишь конкурс. Впереди будет много других.

Игорь Крутой, композитор, народный артист России:

— Я смотрел финал и могу сказать, что Таня и Денберел достойно выступили. С учетом политики вообще было сложно предвидеть, какое место, кто займет. Но все страны молодцы. Я же надеюсь, что за финалом следили люди, которые выше политических взаимоотношений. Они голосовали по эмоциям, чувствам, по справедливости. А жизнь продолжается, уверен, наших ребят ждут другие победы и другие вершины. Мы гордимся Таней и Денберелом и желаем успехов.

В понедельник Татьяна и Денберел вернутcя в Москву и приступят к своим обычным делами: учебе в школе, занятиям в «Академии Игоря Крутого» и общению с друзьями.

За кулисами во время выступления Татьяны и Денберела дежурила бригада медиков. Напомним, что еще несколько дней назад выступление дуэта в финале конкурса было под вопросом. 20 ноября Денберел упал в обморок во время первой репетиции номера на песню A time for us на сцене Arena Gliwice. Сутки он провел в местной больнице под наблюдением врачей. После медицинского обследования, врачи подтвердили, что недомогание случилось по причине сильного волнения, его здоровью ничего не угрожает и он может выступать в финале.

О «Детском Евровидении-2019»:

Финал международного конкурса «Детское Евровидение-2019» прошел 24 ноября в Польском городе Гливице. Россию представлял дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней «Время для нас» (A time for us). Ребята учатся в «Академии Игоря Крутого».

Татьяна занимается вокалом с 4-х лет, играет на фортепиано и флейте, сама пишет музыку и стихи, у нее много спортивных наград. Девочка принимала активное участие в написании конкурсной песни.

Денберел — победитель суперсезона шоу «Ты Супер!» и конкурса «Детская Новая Волна». Ребята познакомились и сдружились после участия в одном из конкурсов, а позже решили вместе попробовать свои силы на «Детском Евровидении-2019».