Звезда «Плана Б» Валерий Попович: «Мне нужно делать все для комфорта Бузовой»

Хоккеист Валерий Попович был одним из главных фаворитов Ольги Бузовой в шоу «План Б» на ТНТ. Они познакомились задолго до проекта, но их общение не зашло дальше. Почему?

Об этом, а также о Роме Гриценко, конкурентах и настоящих мужчинах Валера рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

— Валерий, как давалась жизнь перед камерами?

— Первое время было очень некомфортно, одновременно тебя снимает куча камер, все это странно. Потом привыкаешь и вообще не замечаешь их, и это становится обыденностью. Если говорить про жизнь после съемок, то люди стали узнавать в тех местах, где бываю. Необычно.

— Вы были знакомы с Ольгой до проекта. При каких обстоятельствах вы познакомились и почему перестали общаться?

— Как я уже не раз говорил, мы познакомились в общей компании в ресторане. Между нами пролетела искра, это было ясно сразу.

Но в тот период я был достаточно молод и еще не настолько готовый к чему-то серьезному. Только спустя время понял, что пора действовать по отношению к Оле, потому что она не выходила у меня из головы.

Я бы не сказал, что мы прекратили общение, иногда переписывались на отстраненные темы, поздравляли друг друга с праздниками. Думаю, я не так ярко проявил себя в тот период, как мог бы, чтобы завладеть вниманием Оли всецело и наше общение переросло во что-то большее.

— Кого вы считали своим основным конкурентом на проекте?

— У меня нет и не было конкурентов как на проекте, так и вне проекта по жизни. Конкуренция — отчасти неуверенность в себе, я в себе вполне уверен.

Также уверен в действиях Оли, ее отношению к участникам и выбору. Она — грамотный человек, прошла много жизненных ситуаций, так что мне остается только делать все для ее комфорта и внимания. Поступки других участников по отношению к ней меня не беспокоят.

— Вы играли в хоккей. Планируете вернуться в спорт или всему свое время? Почему так получилось, что вы ушли из большого спорта?

— Я и сейчас продолжаю играть, только не на профессиональном уровне. В связи с травмой пришлось снизить планку. Помимо хоккея хожу в зал, занимаюсь боксом. Спорт у меня в крови.

— Как вы думаете, что Ольге больше всего не нравится в мужчинах?

— Мужчина должен оставаться мужчиной, не спрашивая, что это значит, а зная по факту! Все остальное на этот счет лучше спросить у нее.

— Вам удалось подружиться с Романом Гриценко?

— Я бы не мог сказать, что за такой короткий период можно назвать наше общение именно дружбой, но да, Рома — хороший человек, целеустремленный, добрый. Мы стали близко общаться во время проекта, даже жили в одной комнате.

Его все воспринимают по телевизионному образу, который у него сложился. В жизни он совсем другой человек, честный, искренний. Как к нему относятся, так же и он в ответ. Мне нравится такая позиция.

Из-за Оли у нас никогда не возникало конфликтов, каждый делал то, что посчитает нужными, по мере своих сил и желаний, итоговое решение в любом случае за Ольгой. Главное, сделать все возможное, что зависит конкретно от тебя.

— Бузова и Батрутдинов «друзья на грани». Не чувствуете конкуренции в Тимуре?

— #Дружбанаграни — это лишь публичное название их дружбы для большей интриги. Они, на самом деле, прекрасные друзья, всегда поддерживали друг друга во время проекта. В свою очередь, Тимур всегда был рядом с нами.

Мы много шутили, и атмосфера всегда была приятельская, не зря ведь он сам нас всех отобрал для нее, этакий гарант качества.

Смотрите шоу «План Б» по воскресеньям в 20:30 на ТНТ