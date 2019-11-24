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Яна не cупер: Рудковская делала селфи, не обращая внимания на рыдающего сына

Как заявила продюсер, все это было сделано для того, чтобы из Александра вырос настоящий мужчина.

Яна не cупер: Рудковская делала селфи, не обращая внимания на рыдающего сына
Яна Рудковская. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

С неожиданной стороны показала себя Яна Рудковская во время съемок нового выпуска шоу «ЯнаСупер». Продюсер вместе со своим супругом Евгением Плющенко и сыном Сашей отправились за грибами. Со временем сбор грибов превратился в фотосессию, как это часто бывает в современном мире. Яна стала уделять все больше внимания созданию хороших снимков и все меньше сыну, в результате малыш случайно поранил глаз веткой. К удивлению зрителей, мама не обратила никакого внимания на боль и слезы своего ребенка, продолжая искать удачные ракурсы и искренне улыбаясь на камеру, в то время как утешением сына занялся Евгений.

Спустя какое-то время Яна объяснила свое необычное для матери поведение тем, что чета хочет воспитать настоящего мужчину и если оба родителя будут уделять ребенку максимум внимания при возникновении каких-либо травм, то ни к чему хорошему это не приведет.

«В стране много мальчиков, которых воспитывали как девочек. Я не хочу чтобы мой сын был такой» — рассказала Рудковская.

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Евгений ПлющенкоШоу "Яна Супер"Яна Рудковкая
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Яна не cупер: Рудковская делала селфи, не обращая внимания на рыдающего сына
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