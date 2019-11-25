ТВ-проекты

Звезда шоу «План Б» Денис Воронко: «Валера и Рома могут получить бонус из-за знакомства с Олей до проекта»

Участник шоу «План Б» на ТНТ Денис Воронко рассказал в интервью Teleprogramma.pro о том, какая Ольга Бузова на самом деле и сложно ли иметь такую супругу, как она.

Звезда шоу «План Б» Денис Воронко: «Валера и Рома могут получить бонус из-за знакомства с Олей до проекта»
Воронко Денис с Ольгой Бузовой. Фото: ТНТ

— Чем вы смогли произвести впечатление на Ольгу?

Я думаю, что, прежде всего, она обратила внимание на мой рост. Она сказала, что запомнит имя Денис, хотя я не думаю, что это как-то связано с шоу «Замуж за Бузову». Помню, что очень сильно волновался при нашей первой встрече.

Участник шоу «План Б» Денис Воронко. Фото
Участник шоу «План Б» Денис Воронко. Фото: ТНТ

— Вы не могли не знать о Бузовой до проекта. Мнение о ней изменилось? Какая она – настоящая?

Конечно, об Оле я знал и до проекта. Но знаете, мы очень мало с ней общались. Я никогда не верил слухам, поэтому у меня не было о ней никакого мнения.

Она настоящая и искренняя. И это не игра на камеру. На нашем свидании мы пообщались по душам. Я очень надеюсь, что она меня услышала и поняла наш диалог в свете всего происходящего.

— Шоу-бизнес — это тяжело?

Если относится ко всему с любовью, неважно — актер ты, певец или художник, то тебе не будет тяжело, все будет в кайф. Главное, чтобы было время для семьи. Выделить его труднее всего.

Воронко Денис с Ольгой Бузовой. Фото
Воронко Денис с Ольгой Бузовой. Фото: ТНТ

— Вы расстались со свой предыдущей девушкой из-за разных взглядов на жизнь. Что является для вас несовместимым?

Да, у нас были разные взгляды на жизнь. Несовместимым было то, что мне не доверяли, мне что-то не договаривали, мне это очень не нравилось.

Так как я вырос в семье военных, где отец и мама всегда делились всем друг с другом, у них всегда было и есть доверие, они любят друг друга до сих пор. Они пример для моих отношений. Я даже сказал родителям, что если я не встречу в жизни такую девушку, как моя мама, то я никогда не женюсь.

— Как вы думаете, ваши родители будут рады такой невестке, как Оля?

Я думаю, они в любом случае скажут, что это мой выбор и поддержат меня. Мне же с этим человеком жить. Так что поддержку я в любом случае получу, а дальше уже как будет.

Участник шоу «План Б» Денис Воронко со своими соперниками. Фото: ТНТ
Участник шоу «План Б» Денис Воронко со своими соперниками. Фото: ТНТ

— Наверняка иметь такую супругу, как Бузова — это очень непросто. Как думаете, в чем будет основная трудность?

Почему непросто? Все в жизни легко. Мы сами все усложняем. То, что у нее такой плотный график – мне понятно! Я сам достаточно занятой человек и часто прыгаю из самолета в самолет.

Главное, чтобы была химия между людьми, были те самые искренние чувства, доверие, это важно. Главное, говорить люблю и понимать, что именно стоит за этим словом.

В XXI веке мы разучились ценить слово любовь и часто говорим его просто, чтобы скрасить слова, а не используем его именно тогда, когда хотим быть с кем-то.

— Кого считаете своим основным конкурентом?

Никого не считаю конкурентом для себя, потому что если она хочет искренних отношений и чувств, она все увидит от участников. Вопрос, будет ли ей импонировать кто-то, кроме Валеры и Ромы, с которыми она была знакома лично.

Но все парни молодцы, они нашли общий язык между собой и с ней. Думаю, что знакомство с ней до проекта просто может дать им некий бонус.

Смотрите шоу «План Б» по воскресеньям в 20.30 на ТНТ

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ольга БузоваПлан БТимур Батрутдинов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда шоу «План Б» Денис Воронко: «Валера и Рома могут получить бонус из-за знакомства с Олей до проекта»
Интересно?
Поделись с друзьями: