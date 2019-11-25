Звезда шоу «План Б» Денис Воронко: «Валера и Рома могут получить бонус из-за знакомства с Олей до проекта»

Участник шоу «План Б» на ТНТ Денис Воронко рассказал в интервью Teleprogramma.pro о том, какая Ольга Бузова на самом деле и сложно ли иметь такую супругу, как она.

— Чем вы смогли произвести впечатление на Ольгу?

— Я думаю, что, прежде всего, она обратила внимание на мой рост. Она сказала, что запомнит имя Денис, хотя я не думаю, что это как-то связано с шоу «Замуж за Бузову». Помню, что очень сильно волновался при нашей первой встрече.

— Вы не могли не знать о Бузовой до проекта. Мнение о ней изменилось? Какая она – настоящая?

— Конечно, об Оле я знал и до проекта. Но знаете, мы очень мало с ней общались. Я никогда не верил слухам, поэтому у меня не было о ней никакого мнения.

Она настоящая и искренняя. И это не игра на камеру. На нашем свидании мы пообщались по душам. Я очень надеюсь, что она меня услышала и поняла наш диалог в свете всего происходящего.

— Шоу-бизнес — это тяжело?

— Если относится ко всему с любовью, неважно — актер ты, певец или художник, то тебе не будет тяжело, все будет в кайф. Главное, чтобы было время для семьи. Выделить его труднее всего.

— Вы расстались со свой предыдущей девушкой из-за разных взглядов на жизнь. Что является для вас несовместимым?

— Да, у нас были разные взгляды на жизнь. Несовместимым было то, что мне не доверяли, мне что-то не договаривали, мне это очень не нравилось.

Так как я вырос в семье военных, где отец и мама всегда делились всем друг с другом, у них всегда было и есть доверие, они любят друг друга до сих пор. Они пример для моих отношений. Я даже сказал родителям, что если я не встречу в жизни такую девушку, как моя мама, то я никогда не женюсь.

— Как вы думаете, ваши родители будут рады такой невестке, как Оля?

— Я думаю, они в любом случае скажут, что это мой выбор и поддержат меня. Мне же с этим человеком жить. Так что поддержку я в любом случае получу, а дальше уже как будет.

— Наверняка иметь такую супругу, как Бузова — это очень непросто. Как думаете, в чем будет основная трудность?

— Почему непросто? Все в жизни легко. Мы сами все усложняем. То, что у нее такой плотный график – мне понятно! Я сам достаточно занятой человек и часто прыгаю из самолета в самолет.

Главное, чтобы была химия между людьми, были те самые искренние чувства, доверие, это важно. Главное, говорить люблю и понимать, что именно стоит за этим словом.

В XXI веке мы разучились ценить слово любовь и часто говорим его просто, чтобы скрасить слова, а не используем его именно тогда, когда хотим быть с кем-то.

— Кого считаете своим основным конкурентом?

— Никого не считаю конкурентом для себя, потому что если она хочет искренних отношений и чувств, она все увидит от участников. Вопрос, будет ли ей импонировать кто-то, кроме Валеры и Ромы, с которыми она была знакома лично.

Но все парни молодцы, они нашли общий язык между собой и с ней. Думаю, что знакомство с ней до проекта просто может дать им некий бонус.

Смотрите шоу «План Б» по воскресеньям в 20.30 на ТНТ