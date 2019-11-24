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«Не мое это»: Роман Маякин подвел свою команду в финале шоу «Форт Боярд»

Актер решил прекратить испытание досрочно, чем вызвал недоумение как у своей команды, так и у Сергея Шнурова.

«Не мое это»: Роман Маякин подвел свою команду в финале шоу «Форт Боярд»
Роман Маякин. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Финальный выпуск шоу «Форт Боярд» оказался богатым на происшествия. Травма Розы Сябитовой, слезы Марии Погребняк, а также странное прохождение обычного испытания от актера Романа Маякина. Задание было вполне ожидаемым, никаких мерзких тараканов или пауков — простое казино, в котором нужно было собрать монеты, бегая по вращающимся платформам.

Участником стал Роман Маякин, и поначалу все у него шло неплохо: и монеты собирал, и голову сильно не закружило, казалось бы, еще пара забегов и мужчина добудет ключ, так нужный его команде для победы. Но когда на часах оставалось еще целых 30 секунд, он плюнул на прохождение испытания и покинул комнату. Своим поступком мужчина вызвал недоуменное молчание у членов команды, а вот ведущий Сергей Шнуров молчать не стал и объяснил, что так конкурсы не проходят и если подобное поведение будет продолжаться, о победе можно и не мечтать. Оправдался Роман крайне неожиданно:

«Не мое это. Не успел бы выйти», — сообщил актер.

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"Форт Боярд"Роман МаякинСергей Шнуров
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«Не мое это»: Роман Маякин подвел свою команду в финале шоу «Форт Боярд»
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