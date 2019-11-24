Роза Сябитова стонала от боли в финале шоу «Форт Боярд»

Финальный выпуск передачи «Форт Боярд» принес неожиданные испытания для участников последней команды. Телеведущей и известной «свахе» — Розе Сябитовой — предстояло показать все свое мастерство равновесия и баланса на «Ветряной мельнице». Женщине предстояло проползти по движущемуся крылу на большой высоте, после чего подобрать ключ, доплыть до сейфа, открыть его и крикнуть код своей команде.

Уже на этапе объяснения всего, что придется преодолеть телеведущей, Сябитова нервно смеялась, хотя в ее голосе отчетливо прослеживался ужас. Женщина не сдалась и решила, что добьется своего любым способом — она смело поползла, но, преодолев небольшое расстояние, сорвалась и полетела в воду. Ей удалось забраться наверх без посторонней помощи, но вторую попытку сделать она уже не смогла, ее буквально скрутило от боли. Один из участников ее команды, блогер Николай Соболев, даже повторил ироничную фразу, ставшую мемом:

«Врача, врача, позовите врача!».

Сябитову увели медики, но спустя несколько испытаний женщину вернули в команду, как оказалось, никаких травм у нее нет, врачи диагностировали лишь легкий ушиб о воду.