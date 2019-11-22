Новой героиней программы «Секрет на миллион» станет Анна Семенович

В эту субботу в 21:00 героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ станет Анна Семенович. Фигуристка, певица и актриса расскажет зрителям и поклонникам о своих мужчинах и даст ответ на самый частый вопрос — почему женщина до сих пор не замужем.

Бывшая участница «Блестящих» вспомнит о своих годах в профессиональном фигурном катании. Тогда за ее выступлениями с Романом Костомаровым с восторгом наблюдала вся страна и, казалось бы, дверь в светлое будущее открыта, но травма поставила крест на спорте.

Сейчас Анне Семенович 39 лет и ее поклонникам странно осознавать, что звезда ни разу не была замужем. По словам певицы, она уже не знает, что нужно сделать, чтобы заставить мужчину на ней жениться. Если Семенович сумеет откровенно и главное честно ответить на вопросы, то миллион рублей она сумеет заполучить без проблем.