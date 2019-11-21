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Участники «Битвы Экстрасенсов» объявили войну ВИЧ

Колдуны и маги используют все свои силы, чтобы обнаружить опасную инфекцию в ближайшем выпуске программы.

Участники «Битвы Экстрасенсов» объявили войну ВИЧ
Битва Экстрасенсов. Фото: ТНТ

Маги, волшебники и мастера оккультных наук с передачи «Битва Экстрасенсов» нашли новый способ продемонстрировать миру свои силы. Определять в каком автомобиле спрятался человек уже не актуально, пришло время увидеть истинную суть вещей, скрытую в крови приглашенных гостей.

В новом выпуске передачи экстрасенсы попытаются определить одного ВИЧ-инфицированного человека среди четырех здоровых. У поклонников оккультизма есть теория, что за ВИЧ-больными по пятам ходит смерть, поэтому профессионалам из мира магии и колдовства не составит большого труда обнаружить этот недоступный простым смертным след и сделать правильный выбор. Особо одаренные смогут даже рассказать, как инфекция появилась у человека.

На этом испытания для наших борцов с нечистой силой не окончатся, на шоу обратилась девушка Алина, страдающая булимией. Герои должны будут найти источник ее проблем, устранить их и спасти девушку от голодной смерти.

Битва Экстрасенсов
Битва Экстрасенсов. Фото: ТНТ
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«Битва экстрасенсов»ВИЧКанал "ТНТ"Программа «Битва экстрасенсов»
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Участники «Битвы Экстрасенсов» объявили войну ВИЧ
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