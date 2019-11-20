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«Это свидание с Тимуром я запомню на всю жизнь»: участница «Плана Б» попала в больницу

После задания Батрутдинова 19-летней девушке стало плохо и ее пришлось везти к врачам.

«Это свидание с Тимуром я запомню на всю жизнь»: участница «Плана Б» попала в больницу
Анна Козлова. Фото: пресс-служба телепроекта «План Б».

Новый скандал на шоу «План Б», где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов ищут себе пару: одна из участниц телепроекта попала в больницу!

Случилось это после того, как Тимур устроил девушкам испытание рыбным рынком. Задача состояла в том, чтобы приготовить ужин из морепродуктов. После этого свидания 19-летняя участница Анна Козлова почувствовала себя плохо и ушла спать. Но на утро ей стало хуже.

Таблетки не помогали, а когда девушке померили температуру, оказалось, что у нее жар — 39,2! Было принято решение отвезти Анну в больницу на острове Бали. Там медики поставили диагноз — отправление.

Два дня Козлова провела на больничной койке, после чего ее выписали. Девушке пришлось пропустить общую вечеринку, на которой развлекались все участники проекта. В это время Тимур не находил себе места от беспокойства, ведь Анна успела стать одной из его фавориток. В качестве извинения он преподнес ей букет цветов. Впоследствии красавица призналась, что этот жест был ей очень приятен и обиды на шоумена в ее сердце не осталось.

«У меня слабый желудок, и мне не следовало есть разные морепродукты в тот день, — прокомментировала происшествие Козлова. — Зато это свидание с Тимуром я запомню на всю жизнь».

Напомним, шоу «План Б» выходит по воскресеньям в 20:30 на канале ТНТ.

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«План Б»БалиБатрутдинов личная жизньотравлениеТимур Батрутдинов
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«Это свидание с Тимуром я запомню на всю жизнь»: участница «Плана Б» попала в больницу
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