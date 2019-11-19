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«Чистая алкоголичка»: блогерша Бэлла знойно станцевала в «Давай поженимся!»

Жених - пьющий сварщик отдал ей предпочтение. Но зрители программы осудили выбор героев.

«Чистая алкоголичка»: блогерша Бэлла знойно станцевала в «Давай поженимся!»
Эдуард. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Давай поженимся!»

Героем очередного выпуска программы «Давай поженимся!» стал 34-летний сварщик Эдуард. Он рассказал, что, живя в родном Ангарске, влюбился в блогершу по имени Иришка и из-за этого начал много пить. Ради нее он и сам стал блогером. Однако та заявила, что любит другого.

Одной из тех, кто претендовал на руку и сердце Эдуарда, стала блогер Бэлла. Она пообещала ему помочь развить свой аккаунт в Instagram, а также читать стихи каждое утро. Правда, после просьбы Ларисы Гузеевой прочитать что-то, она в слезах удалилась из студии. 

Пара сложилась
Пара сложилась. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Давай поженимся!»

Правда, позже Бэлла вернулась и станцевала с Эдуардом под песню «Алкоголичка» Артура Пирожкова. В результате герой программы отдал предпочтение именно ей. 

Многие зрители осудили выбор героев программы. «Какой  ужас! Вы  где  берете  таких  невест?», «Невеста чистая алкоголичка», «Старики и иностранцы закончились перешли на алкоголиков», — такие комментарии можно увидеть под записью программы в YouTube. 

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«Давай поженимся!»алкоголикиженихЛариса ГузееваНевестаПервый канал
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«Чистая алкоголичка»: блогерша Бэлла знойно станцевала в «Давай поженимся!»
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