«Можем с наставниками покричать друг на друга, если есть разногласия»: Мигель – о шоу «Танцы»

На ТНТ стартовал шестой сезон телевизионной битвы танцоров. Призовой фонд увеличился до 4-х миллионов, а сами участники начали перечить наставникам. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках.

В минувшую субботу на ТНТ вышел самый любопытный выпуск передачи: все наставники набрали команды из шести участников. А в отряде Татьяны Денисовой оказались аж 8 человек: впервые в истории проекта трио Drama Kings разрешили участвовать, как одна единица.

При этом ни один человек из шоу в субботу не выбыл: участники набирали баллы. Зрительские голоса помогли им распределить места, с которых они будут стартовать позже.

Ляйсан в платье Бейонсе

Наш корреспондент увидела выпуск на три дня раньше, побывав на съемках шоу.

И первое, что удивило это не наряды Ляйсан Утяшевой и даже не «па» танцовщиков и прыжки до потолка, а… очередь у входа в «Главкино», где проводятся съемки «Танцев». Не десятки, а сотни человек толпились у съемочного павильона, который больше напоминал роскошный концертный зал. Все они — зрители. И подобная картина здесь каждую среду: во время записи очередного выпуска.

Внутри ангара суета продолжилась: операторы настраивали камеры, работники сцены проверяли декорации и динамики, а когда зрители заняли свои места, появилась Ляйсан.

Бессменная ведущая шоу на сцене — в черном роскошном платье-«русалке» с интригующим декольте. А белый свет делал ее похожей на Бейонсе в клипе Single Ladies.

«Как вам платье?, — обратилась Ляйсан к залу. -А челка? Я решилась ее отстричь, а то прямые волосы и локоны уже надоели».

Каждую фразу ведущей зал встречал взрывом оваций. А она, тем временем, перешла к чтению реклам. Новинки от всех семи спонсоров Утяшева зачитала до шоу. И на это ушло около часа. Иногда случались запинки, оговорки, над которыми сама Ляйсан громко смеялась в микрофон.

«Надеюсь, мы с вами быстро отстреляемся», — заметила она.

А режиссер, тем временем, давал свои рекомендации:

«Чуть медленнее», «Немного женственнее». «Аплодисменты зала! Покажите на что вы способны», — призывал продюсер.

«Мигель, брось! Он — отражение тебя»

Трое наставников — Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин заняли места незадолго до начала концерта. Они поддерживали свои команды не только во время номеров, но и приветственного танца участников. Его, к слову, снимали не меньше часа. В четыре дубля с разных ракурсов, потому что в номере были задействованы все участники, и на монтаже нужно показать каждого.

Что же до самих номеров, то съемка велась без запинок. А команда «стоп» звучала от режиссера только в случаях, когда на сцену требовалось вынести дополнительные технические приспособления, например, сверкающий танцпол или огромные экраны.

Все остальное было не отрепетированным: после выступления ребята плакали или наоборот, заливались смехом. Ляйсан говорила то, что думает: «Это был невероятно взрослый красивый номер», «Ребята, я тронута».

А вот наставники даже успели за эти несколько часов устроить словесную перепалку. Не только Татьяна, но Егор и Мигель были готовы порвать за своих ребят. Мужчины и сцепились.

«Мигель, да брось. Костя ведет себя так же, как ты в первых сезонах», — защищал Дружинин своего подопечного Костю Коваля, который позволил себе немного лишнего с напарницей на репетициях.

На протяжении съемки зрители несколько раз смогли встать, размяться у своих мест и заглянуть в телефоны. В других же случаях селфи грозили зрителям удалением из зала.

«Ляйсан свою территорию никого не пустит»

«На первых сезонах мы были вынуждены обставляться технически. Не дотягивал уровень танцовщиков, где-то хореографы не понимали, как это сделать телевизионно, — заметил режиссер проекта Константин Обухов. — Сейчас же на шестом сезоне уже выросла команда, работающая и в кадре и за кадром. И главное, участники пользуются техническими зрелищными штуками намного меньше и сегодня это всего два-три номера». «А к Ляйсан не было желания кого-то поставить в пару?», — спросили мы.

«Вы это еще ей скажите, — со смехом ответил Костя. — Это исключительно ее территория. Паша Воля приходил к нам на съемки и сидел в жюри. Но, конечно, не вел шоу. Сама Ляйсан старается каждый раз выглядеть по-разному и показывать себя с новой стороны. Так что, честно, мы об этом даже не задумывались».

А вот Мигель, самый звездный из наставников, признался, что чаще уже удивляет сам себя:

«Конечно, на кастинге порой видишь невообразимые вещи, но чаще все же приходится удивлять самого себя. Это в моем характере. Я всегда был революционером и мог показать какие-то вещи с неожиданной стороны».

При этом Мигель добавил, что никогда, к примеру, не будет орать участников.

«Но это прежде всего их мотивация должна быть, — заметил он. — А моя мотивация как режиссера представить достойный номер зрителю. Покричать мы с наставниками можем друг на друга, если есть разногласия».

«Знаю, кто будет победитель, но выбираю сердцем»

А вот самый спокойный из всех наставников Егор Дружинин сделал сенсационное заявление: уже с момента отборов он всегда угадывает победителя.

«Но если этот человек во мне ответных чувств не вызывает, то я не приглашу его, — заметил он. — Мы должны быть на одной волне. Иначе ничего не получится».

Он предпочитает взять в команду близкого по духу, чем более «оснащенного» танцовщика. Высказался Дружинин и на замечания о фриках в проекте.

«Вся фриковость всегда лежит на поверхности, — заметил он. — А тут надо много пахать. Поэтому в шоу «Танцы» их нет. Меня спрашивают, почему вы не ругаете участников? Я могу это делать, но только во время подготовки номера. К тому же ребятам и так достается больше, чем во время обычной репетиции. Ведь помимо сложнейшей хореографии от них еще требуется и давать интервью, и делать что-то на камеру».

В этом сезоне наставник настроен решительно, а именно победить со своим подопечным.

«Единственное, что мы давно не давали, так это победы. И мы постараемся это исправить», — заметил он.

Что ж, Татьяна Денисова тоже не намерена уступать победу.

«У меня самые дерзкие, самые смелые», — заметила она.

Мигель же добавил, что «уже давно всем и все доказал, но в этом сезоне так же хочет сделать это вновь».

Уже на этой неделе мы узнаем, с какой позиции стартует к финалу каждый из танцовщиков и простимся с первыми участниками – голосование в ТНТ-Club началось во время эфира и продлится до вторника, 19 ноября, 14.00 по московскому времени. Каждый из танцовщиков может надеяться только на себя и телезрителей – по правилам шестого сезона, наставник не сможет спасти участника другой команды и взять его к себе.

Смотрите шоу «ТАНЦЫ» каждую субботу в 21:00 на ТНТ.