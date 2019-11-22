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«Голос-8»:«Победитель» пройдет испытание «Успехом» 

Этап слепых прослушиваний завершен - представляем команды и фаворитов проекта 

«Голос-8»:«Победитель» пройдет испытание «Успехом» 
Ива Тодорова и Елизавета Шалуба. Фото: Максим ЛИ/Первый канал.

Итак, слепые прослушивания закончились, впереди поединки, нокауты и прямые эфиры. Перед стартом игры на выбывание «Телепрограмма» представляет полный путеводитель по командам - возраст, состав и даже котировки букмекеров. 

Команда Валерия Сюткина 

Фаворит:

Анастасия Юст. Фото
Анастасия Юст. Фото: Максим ЛИ/Первый канал.

Статная красавица Анастасия Юст из Абакана получила два высших образования (экономика и юридическая лингвистика), но по профессии ни дня не работала. Девушка очевидно создана для подиума или телевидения - она работала ведущей прогноза погоды, а теперь пришла покорять «Голос». Для успеха у Насти все есть: хрустально-нежный голос, отдаленно напоминающий тембр Анны Герман (со шлягером «Эхо любви» вокалистка и пришла в проект), интеллигентность и очарование северной красоты. По крайней мере все мужчины шоу к Юст на слепых прослушиваниях повернулись. Если Валерию Сюткину удастся раскрыть богатый вокальный потенциал девушки, дойти до финала ей вполне по силам. 

Другие участники: Татьяна Гайворонская, Виктория Карачун, Арсен МукендиСойреф Карин, Владимир Коновалов, Лиана Майстер, Юрий ШурховецкийЭлимдар Сейдосманов, Егор Мускат, Нуржигит Субанкулов, Даниил Данилевский. 

Средний возраст: 29 лет. 

Мужское и женское: 5 вокалисток против 7 вокалистов. 

Вероятность победы: 3,1. 

Команда Константина Меладзе 

Фаворит: 

Елизавета Шалуба. Фото
Елизавета Шалуба. Фото: Максим ЛИ/Первый канал.

Елизавета Шалуба из Новороссийска - еще одна участница, пришедшая за реваншем. Еще во втором сезоне детского «Голоса», в эпоху Максима Фадеева, на слепых прослушиваниях к ней никто не повернулся. И теперь девушка пришла, чтобы доказать нелепость той ошибки. На слепых прослушиваниях вокалистка развернула к себе всех наставников, а ее выступление в Ютьюбе посмотрели уже более 1,2 миллиона раз. Елизавета выиграла несколько вокальных конкурсов в России («ИМЯ», «СтранаПой» и другие) и вполне может замахнуться на победу в «Голосе». 

Другие участники: Аскер Бербеков, Инна Саядян, Светлана МамрешеваВреж Киракосян, Валерия Миронова, Рената Штифель, Даниил Королев, Полина Тырина, Роман Волознев, Анастасия Бадьина, Наталья Сидорцова. 

Средний возраст: 25 лет 

Мужское и женское: 8 вокалисток против 4 вокалистов. 

Вероятность победы: 3,1. 

Команда Полины Гагариной 

Фаворит: 

Ива Тодорова. Фото
Ива Тодорова. Фото: Максим ЛИ/Первый канал.

18-летняя Ива Тодорова приехала из Болгарии. Она окончила русскую посольскую школу в Софии, но учиться приехала в Москву - в архитектурный институт. Несмотря на нежный возраст, Ива уже успела поучаствовать в болгарском «Голосе» и записать несколько песен под псевдонимом IVA. Опыта певице не занимать - она уже и сольные концерты по клубам дает! Так что улыбчивость Тодоровой и сильный вокал могут запросто влюбить в себя приличную часть аудитории проекта. А там уже и финал не за горами! 

Другие участники: Эмили Купер, Ника Прокопьева, Феликс Котло, Ринат Албиков, Лилия Вельтман, Екатерина Стеблина, Эндрю Гранж, Алана Чочиева, Максим Ларичев, Анастасия Маркова, Ольга Урзагалиева. 

Средний возраст: 27 лет. 

Мужкое и женское: 8 вокалисток против 4 вокалистов. 

Вероятность победы: 4,8. 

Команда Сергея Шнурова 

Фаворит:

Ив Набиев. Фото
Ив Набиев. Фото: Максим ЛИ/Первый канал. 

Ив Набиев (поселок Майский Пермского края) и Рагда Ханиева (Москва). Да, явных лидеров двое. И один из них обязан дойти до финала. И Иван (полное имя артиста), и Рагда - уже победители. Он выиграл вокальное шоу «Успех» на СТС, она - шоу «Победитель» (Первый канал). При этом Рагда выходила в финал первого сезона детского «Голоса», так что аудитория канала отлично помнит повзрослевшую девочку. Это возвращение может позитивно отразиться и на драматургии «Голоса» (вернулась за победой), и на зрительском голосовании (дадим ей шанс!). Что касается Ива, то обаяние, артистизм, опыт и сочный поставленный голос - как раз то, что нужно для победы в шоу. 

Другие участники: Милана Рахманова, Константин Струков, Филипп Лебедев, Ильдар Абдуллин, Ирина Чувакова, Антон Токарев, Арсений Курчанин, Максим Субачев, Дмитрий Клинаев, Станислав Мошкин. 

Средний возраст: 28 лет. 

Мужское и женское: 3 вокалистки против 9 вокалистов. 

Вероятность победы представителя команды Шнурова: 3,85* (на этот коэффициент умножается сумма ставки в случае выигрыша). 

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Тэги:

Валерий СюткинвокалКонстантин МеладзеПолина ГагаринаСергей Шнуровтв-шоу "Голос-8"
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«Голос-8»:«Победитель» пройдет испытание «Успехом» 
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