Фаворитка Батрутдинова в «Плане Б» Маргарита Гаврилова: «Я решила рискнуть!»

Участница шоу «План Б» на ТНТ Маргарита Гаврилова рассказала Teleprogramma.pro об отношениях с участницами проекта и дала советы о модных трендах нового сезона

Марго, что называется, «приехала в Тулу со своим самоваром». То есть пришла на романтическое шоу со своим бывшим Виталием Лукашиным.

С молодым человеком Ольга Бузова быстро попрощалась, не увидев искренности. А Маргарите Тимур Батрутдинов дал шанс.

Марго рассказала в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro о своих отношениях с бывшим и, возможно, будущим парнем!

— Какие у вас были чувства, когда узнали, что в проекте участвует ваш бывший? Вы ему тут же позвонили? Что сказали?

— Это было для меня шоком. Но позади было несколько этапов кастинга, и сдаваться уже не было желания. Конечно, мы не знали, чем это обернется для нас обоих. Решили рискнуть.

— Какие у вас отношения с Виталием Лукашиным в настоящий момент? Есть вероятность, что вы снова начнете встречаться?

— Наше общение построено на взаимоуважении и понимании. Не знаю, можно ли назвать это дружбой. Виталя был со мной рядом в самые сложные моменты моей жизни, за что я ему всегда буду благодарна.

Не стоит вычеркивать из жизни дорогих сердцу людей, только лишь потому, что в ваших отношениях больше нет любовной составляющей.

— У некоторых наших читателей сложилось мнение, что в жизни вы чрезмерно эмоциональная. Это правда? Какие качества вам мешают построить семью? И хотите ли вы замуж в принципе?

— В целом — да, я считаю себя эмоциональным человеком. Не знаю как насчет чрезмерно. Кто вообще задает эту меру? Я никогда не ставила в приоритет замужество. Нужно быть открытой к тому, чтобы встретить человека, отношения с которым сами приведут к созданию семьи.

— Сложно ли вам было общаться на проекте с Тимуром Батрутдиновым?

— Тимур очень располагающий к себе. Общение с ним — это смесь легкого флирта и нескончаемого смеха.

— С кем из участниц проекта вы общаетесь до сих пор?

— Почти со всеми. Не знаю, как нам удалось подружиться в условиях борьбы, но факт остается фактом. Мы все считаем, что Тимур будет делать выбор, исходя из своих предпочтений, а значит нам ни к чему ругаться, и подставлять друг друга.

— Марго, вы – стилист. Назовите необычные тренды, которые нас могут ждать в ближайшие несколько лет?

— Мода сейчас настолько перенасыщена и скоротечна, что кажется модно абсолютно все. Само понятие «тренд» — это что-то актуальное на короткий период времени, о нескольких годах речи уже не идет.

В новом сезоне присмотритесь к коже во всех элементах гардероба — будь то куртка, брюки или рубашка. Очень актуальны декоративные элементы: банты, воланы. Что касается принтов, то клетка и цветочные мотивы точно достойны вашего внимания.

Смотрите шоу «План Б» по воскресеньям в 20.3 на ТНТ