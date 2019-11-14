Участники «Битвы экстрасенсов» впервые в истории проекта столкнутся с необычным испытанием

В шоу «Битва экстрасенсов» появились новые правила. Впервые в истории телепередачи участники с тягой к сверхъестественным силам будут проходить испытания не в одиночестве, а прямо на глазах своих коллег и соперников! Смогут ли они должным образом сосредоточиться и показать себя, зная, что за каждым шагом магов и чародеев наблюдают коллеги?

Первым испытанием для участников станет ширма, сквозь которую не проникает свет. За ширмой будет стоять другой экстрасенс. Сумеют ли участники максимально точно описать человека, который скрывается за покровом темной ткани? Будут ли экстрасенсы блокировать способности своих конкурентов или же помогут им увидеть образ сквозь ширму? 16 ноября зрители ТНТ смогут узнать ответы на эти вопросы.