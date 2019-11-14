ТВ-проекты

Участники «Битвы экстрасенсов» впервые в истории проекта столкнутся с необычным испытанием

Экстрасенсы выяснят на глазах друг друга, кто сильнее.

Участники «Битвы экстрасенсов» впервые в истории проекта столкнутся с необычным испытанием
Битва Экстрасенсов. Фото: ТНТ

В шоу «Битва экстрасенсов» появились новые правила. Впервые в истории телепередачи участники с тягой к сверхъестественным силам будут проходить испытания не в одиночестве, а прямо на глазах своих коллег и соперников! Смогут ли они должным образом сосредоточиться и показать себя, зная, что за каждым шагом магов и чародеев наблюдают коллеги?

Первым испытанием для участников станет ширма, сквозь которую не проникает свет. За ширмой будет стоять другой экстрасенс. Сумеют ли участники максимально точно описать человека, который скрывается за покровом темной ткани? Будут ли экстрасенсы блокировать способности своих конкурентов или же помогут им увидеть образ сквозь ширму? 16 ноября зрители ТНТ смогут узнать ответы на эти вопросы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Битва экстрасенсов»сверхъестественноеТНТ
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Участники «Битвы экстрасенсов» впервые в истории проекта столкнутся с необычным испытанием
Интересно?
Поделись с друзьями: