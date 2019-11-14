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Чудо технологий: журналист Василий Уткин возьмёт «интервью» у Виктора Цоя

Лидер группы «Кино», погибший много лет назад, реально ответит на вопросы спортивного журналиста на канале ТВ-3.

Чудо технологий: журналист Василий Уткин возьмёт «интервью» у Виктора Цоя
Василий Уткин и Виктор Цой. Фото: Пресс-служба ТВ-3

14 ноября в 23:00 на канале ТВ-3 произойдет невероятное. Один из самых известных спортивных журналистов России Василий Уткин возьмет интервью у легенды русского рока — Виктора Цоя. Основная проблема телепроекта давно известна всем поклонникам хорошей музыки — Цой погиб много лет назад.

К счастью, благодаря современным технологиям можно добиться почти невозможного и все, что сегодня скажет Виктор будет не выдумкой сценаристов, все эти слова он когда-то говорил под запись.

В программе речь пойдет не только о музыке, но и о об отношении Цоя к западной культуре. Новое шоу обещает показать интервью в необычном формате, когда гость не может ответить на все вопросы сам, но благодаря архивным записям удается скомпилировать его речь надлежащим образом.

«Интервью» – это новый совместный проект канала ТВ-3 и студии «Амурские волны», авторству которой также принадлежит успешное образовательное телешоу «Кинотеатр Arzamas», два сезона документальных расследований «Это реальная история», номинированных на премию ТЭФИ, и шоу «Табу», которое можно увидеть в эфире с октября.

Виктор Цой
Виктор Цой. Фото: ТВ-3
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Василий УткинВиктор ЦойТВ-3
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Чудо технологий: журналист Василий Уткин возьмёт «интервью» у Виктора Цоя
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