Чудо технологий: журналист Василий Уткин возьмёт «интервью» у Виктора Цоя

Лидер группы «Кино», погибший много лет назад, реально ответит на вопросы спортивного журналиста на канале ТВ-3.

14 ноября в 23:00 на канале ТВ-3 произойдет невероятное. Один из самых известных спортивных журналистов России Василий Уткин возьмет интервью у легенды русского рока — Виктора Цоя. Основная проблема телепроекта давно известна всем поклонникам хорошей музыки — Цой погиб много лет назад.

К счастью, благодаря современным технологиям можно добиться почти невозможного и все, что сегодня скажет Виктор будет не выдумкой сценаристов, все эти слова он когда-то говорил под запись.

В программе речь пойдет не только о музыке, но и о об отношении Цоя к западной культуре. Новое шоу обещает показать интервью в необычном формате, когда гость не может ответить на все вопросы сам, но благодаря архивным записям удается скомпилировать его речь надлежащим образом.

«Интервью» – это новый совместный проект канала ТВ-3 и студии «Амурские волны», авторству которой также принадлежит успешное образовательное телешоу «Кинотеатр Arzamas», два сезона документальных расследований «Это реальная история», номинированных на премию ТЭФИ, и шоу «Табу», которое можно увидеть в эфире с октября.