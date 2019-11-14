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Жених из психушки: в «Давай поженимся!» участник вызвал определенные подозрения

Эмоциональный мужчина не оставил зрителей равнодушными, что было заметно по их отзывам в Сети.

Жених из психушки: в «Давай поженимся!» участник вызвал определенные подозрения
Лариса Гузеева. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

Новый участник передачи давай «Давай поженимся!» сумел удивить как зрителей, так и уже видевших все пределы человеческой фантазии ведущих. Юрий из Краснодара прибыл на телешоу в поисках счастья уже во второй раз, первую попытку он сделал еще в далеком 2008 году, но что-то не срослось. Второй визит он начал максимально правильно — подарил каждой из ведущих по букету цветов, а после решил спеть песню, чего, как потом выяснилось, делать не стоило.

Для своего дебюта мужчина выбрал композицию Стаса Михайлова «Королева вдохновения», но исполнение оставляло желать лучшего. Юрий буквально кричал, не скрывал эмоции, не попадал в ритм, а также обильно потел, после чего пригласил на сцену Татьяну, ради которой все это и было задумано. Он поднял девушку на руки не прекращая петь, а после встал на колено и показал высшую точку своего вокала.

В комментариях на Youtube пользователи посоветовали жениху «искать невесту в психушке», начали всерьез беспокоиться о его нервной системе, а также решили, что песню мужчина так и не закончит, внезапно умерев от инфаркта.

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Тэги:

«Давай поженимся»Лариса ГузееваПервый канал
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Жених из психушки: в «Давай поженимся!» участник вызвал определенные подозрения
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