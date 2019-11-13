«Студия СОЮЗ»: подопечные Тимати сразятся с группой USB

В четверг, 14 ноября, на канале ТНТ выйдет новый выпуск комедийно-музыкального шоу «Студия СОЮЗ». Создатели программы приготовили для зрителей сюрприз: впервые участников будет не двое, а сразу десять человек. Будут выяснять, кто круче, не два артиста, а два лейбла.

Юмористы пригласили к себе команду исполнителей из музыкальной компании Тимати Black Star. Это Ternovoy, Наzима, Natan, Миша Марвин и Slame. Противостоять им будут резиденты Comedy Club — группа USB (Никита, Гена, Турбо, Стас и Дюша Метелкин), которые выступят под лейблом Bad Star.

Артисты посоревнуются в экстремальном караоке, обсудят хит Гуфа и Тимати про Москву, а также послушают Филиппа Киркорова в стиле драм-н-бэйс. Напоминаем, безудержное веселье ждет зрителей 14 ноября в 21:00.