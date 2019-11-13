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«Студия СОЮЗ»: подопечные Тимати сразятся с группой USB

Шоу выйдет на ТНТ в формате «команда на команду».

«Студия СОЮЗ»: подопечные Тимати сразятся с группой USB
«Студия СОЮЗ» расширила состав участников. Фото: канал ТНТ.

В четверг, 14 ноября, на канале ТНТ выйдет новый выпуск комедийно-музыкального шоу «Студия СОЮЗ». Создатели программы приготовили для зрителей сюрприз: впервые участников будет не двое, а сразу десять человек. Будут выяснять, кто круче, не два артиста, а два лейбла.

Юмористы пригласили к себе команду исполнителей из музыкальной компании Тимати Black Star. Это Ternovoy, Наzима, Natan, Миша Марвин и Slame. Противостоять им будут резиденты Comedy Club — группа USB (Никита, Гена, Турбо, Стас и Дюша Метелкин), которые выступят под лейблом Bad Star.

Black Star
Честь Тимати в новом выпуске будут защищать пятеро артистов Black Star. Фото: канал ТНТ.

Артисты посоревнуются в экстремальном караоке, обсудят хит Гуфа и Тимати про Москву, а также послушают Филиппа Киркорова в стиле драм-н-бэйс. Напоминаем, безудержное веселье ждет зрителей 14 ноября в 21:00.

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Тэги:

группа USBЛейбл "Black Star"музыкаСтудия СОЮЗТНТ
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«Студия СОЮЗ»: подопечные Тимати сразятся с группой USB
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