«В Москве можно купить всё китайское»: ведущий «Открытия Китая» о возвращении в Россию

За время отсутствия в эфире ведущий программы Евгений Колесов переехал из Китая в российскую столицу и стал отцом пятого ребенка.

С 16 ноября в эфир Первого канала возвращается программа «Открытие Китая». Её бессменный ведущий Евгений Колесов рассказал порталу Teleprogramma.pro о переменах в личной жизни и новых проектах.

— Первый выпуск «Открытия Китая» посвящён фэншуй. А вы верите в эту тему? У вас дома мебель по фэншуй расставлена?

— Бесспорно, могу сказать одно: фэншуй — это огромная индустрия с многомиллиардными оборотами. Но сказать, что все китайцы на нём повёрнуты, не могу. Многие верят, это да, но, тут скорее как с религией: одни верят, другие — атеисты.

Если человек верит в то, что правильно расставленная мебель даст ему, скажем, плюс один в карму, так и будет. И если ему для гармоничного существования с самим собой надо купить амулетик и повесить на дверях дома, он купит.

Потому что если он этого не сделает, начнёт волноваться, сомневаться, гонять мысли, порой пустые. А так: купил амулет, повесил и ходит счастливый. Каждому своё, главное, чтобы это самое «своё» приносило счастье человеку и не осложняло жизнь окружающим.

— Расскажите про перемены в вашей личной жизни за последние два года. Почему вы переехали в Москву?

— Давным-давно, когда у нас с супругой ещё не было детей, я ей сказал: «Когда ребёнку исполнится семь лет, мы вернёмся в Россию». Чтобы ребёнок не превратился в китайца, не потерял связи с Родиной.

И как раз когда старшему, Гордею, исполнилось семь лет, мы вернулись в Россию. Раньше у нас как было: дети рождались в Москве и через два месяца их привозили в Китай. А пятый наш ребёнок, Ульяна, которая родилась в России так же как и другие дети, в Китае ни разу не была.

Не потерять связь с родиной, не потерять русский дух — это очень важный момент. По крайней мере, в нашей семье так. Скажу вам не как ведущий, а как отец: перспективы для развития детей в России шире, чем в Китае, поверьте, я прожил в Поднебесной 20 лет и понимаю, о чём говорю.

Гордей продолжает заниматься шахматами, он стал двукратным чемпионом Москвы по шахматам до 11 и 13 лет, выиграл массу турниров. Стал победителем нескольких олимпиад по иностранным языкам: китайскому, английскому, испанскому. Сейчас увлёкся баскетболом и фортепиано. При всей кажущейся занятости, Гордей растёт юмористом, всегда может пошутить, и даже сострить, проявляет сарказм. Мальчишка растет!

Милана, Агата, Есения продолжают заниматься теннисом. Занятия индивидуальные, качественные. Девочки выиграли пару теннисных турниров, но похвастаться победами Гордея пока не могут.

Ульяна, самая младшая, ходит в садик. Наблюдать за развитием детей очень интересно, сейчас мы с супругой уделяем этому процессу больше времени, чем другим.

— Есть ли что-то китайское, чего вам в Москве не хватает, по чему вы скучаете?

— В Москве есть «Садовод» — это маленький Китай. Там можно купить всё китайское, поэтому всего хватает. (Смеется) Если говорить глобально, то можно подумать, что не хватает общения, но это не так.

Люди — существа с высочайшей степенью адаптации, а я — особенно. Мой главный девиз на протяжении уже лет 25: хорошо там, где мы есть. Супруга тоже не испытывает особой нехватки чего-то китайского. Так что если люди думают: «Прожили в Китае 20 лет, вернулись домой и скучают по чему-то китайскому», нет, такого особо нет.

— Над какими новыми проектами работаете?

— Работаем над новым сезоном «Открытия Китая», думаю над продолжением моего шпионского романа «Китаец», народ очень просит. Первый «Китаец» выходил дополнительными тремя или четырьмя тиражами, стал бестселлером, читатели хвалили.

Есть в планах один очень амбициозный и полезный для многих проект, посвящённый воспитанию и развитию детей. Я долго вынашивал его, написал книгу о детском развитии, и вот, уже прошли съемки, «собираем» программу.

Ну и задумываемся с супругой над новым проектом под названием «шестое счастье», я верю в проницательность читателей, и не сомневаюсь, они догадаются, о чём я.

Смотрите «Открытие Китая» на Первом канале по субботам в 10.10.