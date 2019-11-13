ТВ-проекты

«Если участники с короткой жизнью, об этом не скажу»: ведущие «Давай поженимся!» о закулисье шоу

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках передачи, которая вот уже 11 лет выходит в эфире Первого канала, и узнала, как за это время изменились женихи и невесты.

«Если участники с короткой жизнью, об этом не скажу»: ведущие «Давай поженимся!» о закулисье шоу
ведущие «Давай поженимся!». Фото: Первый канал, Максим Ли

Передача «Давай поженимся!» — настоящий «старожил» канала… А главная сваха Роза Сябитова подшучивает, что на шоу выросло не одно поколение россиян.

«Что хотят? Все того же! Любви», — смеется острая на язык телеведущая.

«А что он сидит и глазки строит»

«Валера, любовь большого размера», «Валера, Валера» , — пела со сцены участница, когда наш корреспондент оказался в студии. Героем программы оказался личный водитель из Белоруссии.

Расстался с женой из-за частых измен. Воспитывает двух взрослых дочерей. Надеется встретить любящую, сексуальную девушку, которая «не будет пилить ему мозг».

Съемки передачи
Съемки передачи. Фото: Teleprogramma.pro, Кристина Десятова

«Мой типаж показался редакторам любопытным еще летом. С тех пор мне запретили худеть, толстеть. И говорят: «Смотри, бороду не сбрей», — смеется мужчина.

Невесты — одна другой прекраснее. От 30 до 42 лет. У каждой за плечами опыт неудачных отношений.

«Я застукала мужа с любовницей, а уже через 20 минут стала ее лучшей подругой», — рассказывает одна из соискательниц, пристроившая бывшего в хорошие руки.

«А что ты такая хорошая-то? Взяла и отдала?» — подкалывала невесту Сябитова…

«Чтобы был счастлив», — ответила добрячка.

Продюсеры несколько раз прерывали съемку. Причем делали замечания как участникам, если те смотрели не в камеру или оказывались слишком увлечены беседой, так и… ведущим.

«Ларис, ну что ты его отчитываешь, как ребенка. Пусть сам рассказывает», — заметил один из продюсеров, когда Лариса Гузеева со свойственной ей страстностью принялась допрашивать Валерия об изменах.

«А что он сидит и глазки строит», — быстро нашлась что ответить ведущая.

Съемки «Давай поженимся!»
Участница репетировала свой танец для Валерия. Фото: Teleprogramma.pro/ Кристина Десятова

Василиса Володина же, которая большую часть времени изучает астрологические карты на планшете, заметила, что от измен мужчин может уберечь тайное хобби.

«У Валерия есть такая особенность: если он заведет себе увлечение, о котором никто не будет знать, то он направит свою энергию туда и, возможно, и потребность в новых женщинах пропадет», — удивила звездный астролог.

«Бизнес что ли какой», — вмешалась Сябитова.

«Тайное же, сказала», — спорила Володина.

«Есть инсайдерская информация, которую я не раскрываю»

Любопытно, что к каждой съемке Василиса готовится по полтора-два часа. Ведь в день снимается по три-четыре выпуска.

«Введение данных о рождении в компьютер и знакомство с ними — это уже мое время. И не всегда я говорю то, что вижу. К примеру, женщина может страстно хотеть детей, а у мужчины с этим — проблемы. Не буду его ославлять на всю страну, а просто не порекомендую, — рассказала Teleprogramma.pro Василиса.

— Или есть люди с короткой жизнью. И что? Они не достойны любви или быть избранными? Вообще, хороший специалист отвечает лишь на те вопросы, что ему задают».

Съемки программы
Съемки программы. Фото: Teleprogramma.pro/ Кристина Десятова

Эксперт заметила, что за 11 лет женихи и невесты сильно изменились. Например, если раньше ни у кого не возникало вопросов в необходимости семьи, то сейчас все чаще сомневаются в том, нужны ли вообще жена, муж.

«Как выросло целое поколение чайлдфри, так же я допускаю, что есть люди, которые счастливы в одиночестве, — заметила астролог. — А вот наша задача уже как свах — выявить их на программе».

«Радоваться должны, что русские мужики не котируются за границей»

И все же кусать локти и бежать в монастырь даже при такой статистике рановато. Те, кто ищет любовь, ее обязательно встретят.

Главная телесваха страны Роза Сябитова уверена, что нам-то еще крупно повезло. Ведь «русские невесты славятся по всему миру, а вот мужчин из России не очень-то жалуют».

«Да полно хороших мужчин. Россия всегда ими была богата. И слава богу, что кроме нас они никому особо не нужны», — посмеялась та.

Роза Сябитова
Роза Сябитова. Фото: пресс-служба Первого канала

Добавила сваха и то, что у участниц есть всего один шанс произвести первое впечатление…

«Женщина, желающая построить серьезные отношения, должна и интерес вызывать соответствующий. Скажем, грудь большая, значит, думает мужчина, ребенка выкормит и не одного. Или есть попа… Не возникнет проблем при родах, — посмеялась она.

— Они же действуют интуитивно. И не нужно облачаться на первое свидание в черный! Зачем? Вдова что ли? Я согласна с Василисой, что есть цвета, приятные мужскому взгляду. Это розовый, голубой, зеленый».

«Был готов к провокациям»

Интересно наблюдать за тем, как ведущие общаются между собой. Троица с аппетитом пробует пироги и тортики, которыми их одаривают девушки. А также подсказывают героям, как встать, куда сесть, чтобы морщинок видно не было.

«Боялся больше всего Ларису Гузееву. Девчонки на работе говорили, что именно она будет нападать, — делится герой после съемки. — Я бы не стал плакать и капризничать. Но тут можно все охарактеризовать одним словом: все было просто».

Съемки передачи
Каждая из участниц ждет выхода в своей отдельной «комнате».

Как только софиты погасли, а от продюсера прозвучала команда «Стоп, камера!», Валерий взял телефон у понравившейся девушки.

«Я из Белоруссии, но часто бываю в Москве. Да, и давно уже хотел поменять жизнь. Дочери взрослые. Почему бы и не переехать! Если все сложится, то буду только рад», — заметил он.

Да и девушка так широко улыбалась, что, кажется, ждала, когда Валерий наконец-то предложит ей пообщаться без камер и согреться чаем после холодных съемочных павильонов.

«Давай поженимся!» выходит на Первом канале по будням в 15:15.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Давай поженимся!»Василиса ВолодинаЛариса ГузееваПрограмма "Давай поженимся!"Роза Сябитова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Если участники с короткой жизнью, об этом не скажу»: ведущие «Давай поженимся!» о закулисье шоу
Интересно?
Поделись с друзьями: