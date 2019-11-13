«Если участники с короткой жизнью, об этом не скажу»: ведущие «Давай поженимся!» о закулисье шоу

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках передачи, которая вот уже 11 лет выходит в эфире Первого канала, и узнала, как за это время изменились женихи и невесты.

Передача «Давай поженимся!» — настоящий «старожил» канала… А главная сваха Роза Сябитова подшучивает, что на шоу выросло не одно поколение россиян.

«Что хотят? Все того же! Любви», — смеется острая на язык телеведущая.

«А что он сидит и глазки строит»

«Валера, любовь большого размера», «Валера, Валера» , — пела со сцены участница, когда наш корреспондент оказался в студии. Героем программы оказался личный водитель из Белоруссии.

Расстался с женой из-за частых измен. Воспитывает двух взрослых дочерей. Надеется встретить любящую, сексуальную девушку, которая «не будет пилить ему мозг».

«Мой типаж показался редакторам любопытным еще летом. С тех пор мне запретили худеть, толстеть. И говорят: «Смотри, бороду не сбрей», — смеется мужчина.

Невесты — одна другой прекраснее. От 30 до 42 лет. У каждой за плечами опыт неудачных отношений.

«Я застукала мужа с любовницей, а уже через 20 минут стала ее лучшей подругой», — рассказывает одна из соискательниц, пристроившая бывшего в хорошие руки. «А что ты такая хорошая-то? Взяла и отдала?» — подкалывала невесту Сябитова…

«Чтобы был счастлив», — ответила добрячка.

Продюсеры несколько раз прерывали съемку. Причем делали замечания как участникам, если те смотрели не в камеру или оказывались слишком увлечены беседой, так и… ведущим.

«Ларис, ну что ты его отчитываешь, как ребенка. Пусть сам рассказывает», — заметил один из продюсеров, когда Лариса Гузеева со свойственной ей страстностью принялась допрашивать Валерия об изменах. «А что он сидит и глазки строит», — быстро нашлась что ответить ведущая.

Василиса Володина же, которая большую часть времени изучает астрологические карты на планшете, заметила, что от измен мужчин может уберечь тайное хобби.

«У Валерия есть такая особенность: если он заведет себе увлечение, о котором никто не будет знать, то он направит свою энергию туда и, возможно, и потребность в новых женщинах пропадет», — удивила звездный астролог. «Бизнес что ли какой», — вмешалась Сябитова. «Тайное же, сказала», — спорила Володина.

«Есть инсайдерская информация, которую я не раскрываю»

Любопытно, что к каждой съемке Василиса готовится по полтора-два часа. Ведь в день снимается по три-четыре выпуска.

«Введение данных о рождении в компьютер и знакомство с ними — это уже мое время. И не всегда я говорю то, что вижу. К примеру, женщина может страстно хотеть детей, а у мужчины с этим — проблемы. Не буду его ославлять на всю страну, а просто не порекомендую, — рассказала Teleprogramma.pro Василиса. — Или есть люди с короткой жизнью. И что? Они не достойны любви или быть избранными? Вообще, хороший специалист отвечает лишь на те вопросы, что ему задают».

Эксперт заметила, что за 11 лет женихи и невесты сильно изменились. Например, если раньше ни у кого не возникало вопросов в необходимости семьи, то сейчас все чаще сомневаются в том, нужны ли вообще жена, муж.

«Как выросло целое поколение чайлдфри, так же я допускаю, что есть люди, которые счастливы в одиночестве, — заметила астролог. — А вот наша задача уже как свах — выявить их на программе».

«Радоваться должны, что русские мужики не котируются за границей»

И все же кусать локти и бежать в монастырь даже при такой статистике рановато. Те, кто ищет любовь, ее обязательно встретят.

Главная телесваха страны Роза Сябитова уверена, что нам-то еще крупно повезло. Ведь «русские невесты славятся по всему миру, а вот мужчин из России не очень-то жалуют».

«Да полно хороших мужчин. Россия всегда ими была богата. И слава богу, что кроме нас они никому особо не нужны», — посмеялась та.

Добавила сваха и то, что у участниц есть всего один шанс произвести первое впечатление…

«Женщина, желающая построить серьезные отношения, должна и интерес вызывать соответствующий. Скажем, грудь большая, значит, думает мужчина, ребенка выкормит и не одного. Или есть попа… Не возникнет проблем при родах, — посмеялась она. — Они же действуют интуитивно. И не нужно облачаться на первое свидание в черный! Зачем? Вдова что ли? Я согласна с Василисой, что есть цвета, приятные мужскому взгляду. Это розовый, голубой, зеленый».

«Был готов к провокациям»

Интересно наблюдать за тем, как ведущие общаются между собой. Троица с аппетитом пробует пироги и тортики, которыми их одаривают девушки. А также подсказывают героям, как встать, куда сесть, чтобы морщинок видно не было.

«Боялся больше всего Ларису Гузееву. Девчонки на работе говорили, что именно она будет нападать, — делится герой после съемки. — Я бы не стал плакать и капризничать. Но тут можно все охарактеризовать одним словом: все было просто».

Как только софиты погасли, а от продюсера прозвучала команда «Стоп, камера!», Валерий взял телефон у понравившейся девушки.

«Я из Белоруссии, но часто бываю в Москве. Да, и давно уже хотел поменять жизнь. Дочери взрослые. Почему бы и не переехать! Если все сложится, то буду только рад», — заметил он.

Да и девушка так широко улыбалась, что, кажется, ждала, когда Валерий наконец-то предложит ей пообщаться без камер и согреться чаем после холодных съемочных павильонов.

«Давай поженимся!» выходит на Первом канале по будням в 15:15.