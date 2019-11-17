«Синяя птица»: «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на терменвоксе взмахом рук?» 

За пять сезонов проект показал более 300 детей с суперспособностями. И вот дождались: выходит новый сезон проекта. На сцену всероссийского смотра талантов выйдут еще 40 одаренных участников.

Каждый из них по-своему герой. Тринадцатилетняя гимнастка Лала Крамаренко — ученица Ирины Винер - словно родилась с булавами в руках и теперь, показывая феноменально сложные элементы, отстаивает честь России на международных соревнованиях.

Маленький скейтбордист Максим Абрамов не считает свои возможности ограниченными, хотя гоняет без ног.

А юная актриса Вита Корниенко с толком и расстановкой читает монолог барона Мюнхгаузена, который в фильме Марка Захарова исполнял Олег Янковский.

Один из самых необычных участников - Володя Иванов из Красногорска. Он играет на «невидимом» инструменте - терменвоксе. Из этого загадочного устройства звук извлекается почти за счет магии - взмахов рук, которые через специальную антенну регулируют высокочастотные колебания. Стоит такой парень у машинки, двигает пальчиками, ни к чему не прикасаясь, а мы слышим красивый звук, похожий то ли на скрипку, то ли на нечто протяжное и инопланетное, словно НЛО летит. Самое любопытное, что тренируется Вова с Петром Терменом - правнуком легендарного Льва Термена, который изобрел этот самый терменвокс в 1919 году. Рахманинов и Шостакович очень хвалили новшество, Рерих называл его «музыкой небесных сфер», а Мандельштам считал, что звук терменвокса столь же естественен, как растущий цветок. Говорят, даже дедушка Ленин умел играть на этом инструменте!

Еще одна фишка шестого сезона - истории в деталях. Да-да, автор той самой передачи Сергей Майоров теперь работает в «Синей птице» главным рассказчиком. Он будет снимать отдельные мини-сюжеты в фирменном стиле про участников проекта. Вместе с новичками промелькнут в конкурсе и герои былых времен. На сцену выйдут подросшие выпускники прошлых сезонов: Иван Бессонов, Елисей Мысин, Глеб Богданович, Лиза Бугулова, Дарья Румянцева, Даша Заец, Евсей Григоренко, Злата Ефимова и многие другие.

Участники конкурса по традиции выступят в нескольких номинациях: вокал (классический, народный и эстрадный), игра на музыкальных инструментах (академические или народные), хореография (классический балет, бальный и народный танец, акробатический рок-н-ролл), оригинальный жанр (цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика), актерское мастерство и художественное чтение. Для каждого маленького героя сцена как по мановению волшебной палочки превращается в площадку - для балета, катания на льду, полетов на головокружительной высоте, соло на рояле или ораторской дуэли.

Ведет шоу по-прежнему Дарья Златопольская. В жюри авторитетные специалисты: скрипачка и дирижер Светлана Безродная, ректор хореографического училища имени Вагановой Николай Цискаридзе, актриса Елена Яковлева, певец Олег Погудин, пианист Денис Мацуев и, конечно, Сергей Безруков. Именно эти эксперты и выберут победителя шоу вместе с телезрителями в прямом эфире. Тот, кто наберет больше баллов от судей и публики (в ходе СМС-голосования), и получит главный приз «Синей птицы» - исполнение мечты. тв-шоу

«Синяя птица» по воскресеньям в 18.20