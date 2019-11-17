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«Синяя птица»: «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на терменвоксе взмахом рук?» 

Конкурс детских талантов снова собрал десятки неординарных ребят со всей России. 

«Синяя птица»: «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на терменвоксе взмахом рук?» 
В проект придут опытные акробаты и гимнастки, некоторые из них даже чемпионы Европы. Фото: канал «Россия 1»

За пять сезонов проект показал более 300 детей с суперспособностями. И вот дождались: выходит новый сезон проекта. На сцену всероссийского смотра талантов выйдут еще 40 одаренных участников. 

Каждый из них по-своему герой. Тринадцатилетняя гимнастка Лала Крамаренко — ученица Ирины Винер - словно родилась с булавами в руках и теперь, показывая феноменально сложные элементы, отстаивает честь России на международных соревнованиях.

Маленький скейтбордист Максим Абрамов не считает свои возможности ограниченными, хотя гоняет без ног.

А юная актриса Вита Корниенко с толком и расстановкой читает монолог барона Мюнхгаузена, который в фильме Марка Захарова исполнял Олег Янковский. 

Владимир Иванов овладел искусством игры на терменвоксе через век после Владимира Ленина. Фото
Владимир Иванов овладел искусством игры на терменвоксе через век после Владимира Ленина. Фото: канал «Россия 1».

Один из самых необычных участников - Володя Иванов из Красногорска. Он играет на «невидимом» инструменте - терменвоксе. Из этого загадочного устройства звук извлекается почти за счет магии - взмахов рук, которые через специальную антенну регулируют высокочастотные колебания. Стоит такой парень у машинки, двигает пальчиками, ни к чему не прикасаясь, а мы слышим красивый звук, похожий то ли на скрипку, то ли на нечто протяжное и инопланетное, словно НЛО летит. Самое любопытное, что тренируется Вова с Петром Терменом - правнуком легендарного Льва Термена, который изобрел этот самый терменвокс в 1919 году. Рахманинов и Шостакович очень хвалили новшество, Рерих называл его «музыкой небесных сфер», а Мандельштам считал, что звук терменвокса столь же естественен, как растущий цветок. Говорят, даже дедушка Ленин умел играть на этом инструменте! 

Еще одна фишка шестого сезона - истории в деталях. Да-да, автор той самой передачи Сергей Майоров теперь работает в «Синей птице» главным рассказчиком. Он будет снимать отдельные мини-сюжеты в фирменном стиле про участников проекта. Вместе с новичками промелькнут в конкурсе и герои былых времен. На сцену выйдут подросшие выпускники прошлых сезонов: Иван Бессонов, Елисей Мысин, Глеб Богданович, Лиза Бугулова, Дарья Румянцева, Даша ЗаецЕвсей Григоренко, Злата Ефимова и многие другие. 

Участники конкурса по традиции выступят в нескольких номинациях: вокал (классический, народный и эстрадный), игра на музыкальных инструментах (академические или народные), хореография (классический балет, бальный и народный танец, акробатический рок-н-ролл), оригинальный жанр (цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика), актерское мастерство и художественное чтение. Для каждого маленького героя сцена как по мановению волшебной палочки превращается в площадку - для балета, катания на льду, полетов на головокружительной высоте, соло на рояле или ораторской дуэли. 

Ареопаг проекта (слева направо): Денис Мацуев, Сергей Безруков, Николай Цискаридзе и Олег Погудин. Фото
Ареопаг проекта (слева направо): Денис Мацуев, Сергей Безруков, Николай Цискаридзе и Олег Погудин. Фото: канал «Россия 1»

Ведет шоу по-прежнему Дарья Златопольская. В жюри авторитетные специалисты: скрипачка и дирижер Светлана Безродная, ректор хореографического училища имени Вагановой Николай Цискаридзе, актриса Елена Яковлева, певец Олег Погудин, пианист Денис Мацуев и, конечно, Сергей Безруков. Именно эти эксперты и выберут победителя шоу вместе с телезрителями в прямом эфире. Тот, кто наберет больше баллов от судей и публики (в ходе СМС-голосования), и получит главный приз «Синей птицы» - исполнение мечты.  тв-шоу

«Синяя птица» по воскресеньям в 18.20 

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«Синяя птица»Глеб БогдановичДарья ЗлатопольскаяДарья РумянцеваДаша ЗаецДенис МацуевЕвсей ГригоренкоЕлисей Мысин
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«Синяя птица»: «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на терменвоксе взмахом рук?» 
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