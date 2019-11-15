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«Голос-8»: виртуоз битбокса, нежная байкерша и отвергнутый Руслан Алехно  

Чьи выступления стоит переслушать в ожидании свежего выпуска шоу.

«Голос-8»: виртуоз битбокса, нежная байкерша и отвергнутый Руслан Алехно  
Рената пока не решила, что любит больше - скорость или сцену. Фото: Инстаграм

Восьмой год в эфире Первого канала продолжается шоу «Голос». Понятно, что с талантами у нас в стране все в порядке: желающих поучаствовать хоть отбавляй. Но где взять по-настоящему неординарных артистов? Поражающих воображение, нестандартно поющих? Оказывается, и таких немало. 

Филипп Лебедев (29 лет, Москва) 

Филипп на сцене отлично справляется без музыкантов - впечатленный Шнуров спешит выразить свой респект. Фото
Филипп на сцене отлично справляется без музыкантов — впечатленный Шнуров спешит выразить свой респект. Фото: Первый канал/Ли Максим

Парень в бейсболке ошарашил наставников «Голоса» уже тем, что вытащил на сцену необычную музыкальную машинку, после чего начал стучать себя в грудь, горло, пиликать, бахать и шикать в микрофон. То есть делать битбокс (так называют создание звукового ряда с помощью имитации звуков инструментов). Именно так Филипп решил аранжировать хит Beggin’ группы The Four Seasons. До него в «Голосе» так никто не поступал. 

Поначалу наставники таращили глаза в ужасе, но Полина Гагарина всех просветила: «Лупер!» Looper - это специальное устройство, позволяющее «замешивать», перепроигрывать или запускать по кругу музыкальные фрагменты, в то время как вокалист поет или битбоксит. С таким лупером выиграла «Евровидение-2018» Нета Барзилай. А Лебедев преодолел слепые прослушивания «Голоса», развернув к себе всех наставников. 

Вообще Филипп - профессиональный актер озвучания, работавший над голливудскими фильмами «Человек-паук», «Темная башня», «Ла-Ла Ленд», «Мстители», «Терминатор» и многими другими. Голосом он может сымитировать любой (!) музыкальный инструмент, звук, да все что угодно! Поможет ли это умение и дальше пройти в «Голосе», зависит от его наставника Сергея Шнурова и зрителей. 

Руслан Алехно (38 лет, Бобруйск) 

Руслан спел отлично, но пресыщенное жюри не впечатлилось. Фото
Руслан спел отлично, но пресыщенное жюри не впечатлилось. Фото: Первый канал/Ли Максим

«В Бобруйск, Алехно!» - примерно так можно обозначить итог выступления Руслана в «Голосе». А ведь сколько надежд было… Участник «Евровидения-2008», победитель «Народного артиста» и шоу «Один в один». Взрослый, талантливый и голосистый. Пришел в восьмой сезон российского шоу, чтобы напомнить о себе и перезапустить подзатухшую карьеру. У Александра Панайотова же получилось! Но увы. Даже образ Джонни Деппа не помог Руслану. На слепых прослушиваниях он спел песню Яака Йоалы «Подберу музыку», не отразившую его лучшие вокальные качества. Никто не повернулся. А когда судьи увидели, кто пел, ахнули. Не осознал драмы только Шнур. «А кто это? Ты его знаешь?» - шептал артист Полине Гагариной. 

За несколько дней выступление Руслана в «Голосе» посмотрели почти миллион раз. Надеемся, что хотя бы это придаст импульс его творческому пути. Сам Алехно как будто совсем не расстроился: «Если честно, прийти в шоу было не моим желанием. Поэтому очень рад, что ко мне не повернулись. Не ждал от «Голоса» ничего сверхъестественного, просто пришел спеть. Рассказать истинную цель моего участия не могу - это закрытая информация, связанная с проектом». 

Рената Штифель (26 лет, Ужгород, Украина) 

Рената Штифель. Фото
Рената Штифель. Фото: Первый канал/Ли Максим

Красивейшая украинская артистка, с виду похожая на новую солистку «ВИА Гры», выросла в гараже. Папа-автомеханик не нашел ничего лучшего, чем брать маленькую Ренату с собой на работу. Немудрено, что девочка впервые самостоятельно поехала на мотоцикле в восемь лет. А чуть позже стала разбираться и в устройстве автомобиля. Сложно представить, как хрупкие руки Штифель, предназначенные для микрофона или пианино (она окончила музыкальную школу в родном городе), меняют ремень генератора или масло, но факт остается фактом - Рената ремонтирует машину сама. Без помощи автосервисов. При этом Рената имеет кучу призов и наград за победы в международных вокальных фестивалях, выходила в финал детского «Евровидения» и «Новой волны», выпускает песни и клипы. Отдушиной певицы всегда остаются скорость и мотоциклы: она регулярно участвует в байкерских слетах и гоняет по Европе на мотоциклах различной степени крутизны наряду с бородатыми мужиками в коже и мехахГолос» 

По пятницам в 21.30 на Первом канале.

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Тэги:

Полина ГагаринаРената ШтифельРуслан АлехноСергей ШнуровФилипп Лебедевшоу «Голос»
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«Голос-8»: виртуоз битбокса, нежная байкерша и отвергнутый Руслан Алехно  
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