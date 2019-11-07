Смерть юного парня: экстрасенсы попытаются разгадать неординарное преступление

В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» на ТНТ участники проекта столкнутся со смертью молодого парня из подмосковного города Домодедово. Что смогут они увидеть и какую страшную правду откроют безутешным родственникам? Эфир состоится 9 ноября в 19:30 на телеканале ТНТ.

Смерть Антона Егорова, молодого парня из Домодедово, стала страшным ребусом для всех его родных и близких. Несколько месяцев назад после вечеринки с друзьями он отправился домой. Но живым его больше не видели. Тело без вести пропавшего парня обнаружили только на пятые сутки. Кладбищенские смотрители случайно нашли Антона в колодце на территории кладбища, которое находится рядом с его домом. Как он туда попал и почему пошел к себе совсем другой дорогой? Почему оказался ночью на кладбище? Есть ли виновные в смерти парня?

Мать Антона, его брат и близкая подруга очень надеются, что на эти вопросы смогут ответить экстрасенсы. У участников «Битвы» будет только конверт с фотографией погибшего парня. Но прежде, чем экстрасенсы будут открывать тайну его загадочной гибели, им придется найти место, где нашли тело Антона — тот злополучный колодец, который находится среди кладбищенских оград.

Новый сезон развлекательного шоу уже не оставляет сомнений в существовании паранормальных сил.