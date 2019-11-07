ТВ-проекты

Смерть юного парня: экстрасенсы попытаются разгадать неординарное преступление

Точную причину смерти Антона Егорова до сих пор никто не знает.

Смерть юного парня: экстрасенсы попытаются разгадать неординарное преступление
Мехди Ибрагиме Вафа, победитель «Битвы Экстрасенсов». Фото: Вахрушева Елена/Архив "КП"

В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» на ТНТ участники проекта столкнутся со смертью молодого парня из подмосковного города Домодедово. Что смогут они увидеть и какую страшную правду откроют безутешным родственникам? Эфир состоится 9 ноября в 19:30 на телеканале ТНТ.

Смерть Антона Егорова, молодого парня из Домодедово, стала страшным ребусом для всех его родных и близких. Несколько месяцев назад после вечеринки с друзьями он отправился домой. Но живым его больше не видели. Тело без вести пропавшего парня обнаружили только на пятые сутки. Кладбищенские смотрители случайно нашли Антона в колодце на территории кладбища, которое находится рядом с его домом. Как он туда попал и почему пошел к себе совсем другой дорогой? Почему оказался ночью на кладбище? Есть ли виновные в смерти парня?

Мать Антона, его брат и близкая подруга очень надеются, что на эти вопросы смогут ответить экстрасенсы. У участников «Битвы» будет только конверт с фотографией погибшего парня. Но прежде, чем экстрасенсы будут открывать тайну его загадочной гибели, им придется найти место, где нашли тело Антона — тот злополучный колодец, который находится среди кладбищенских оград.

Новый сезон развлекательного шоу уже не оставляет сомнений в существовании паранормальных сил.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Битва экстрасенсовДомодедовоПрограмма "Битва экстрасенсов"сверхъестественное
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Смерть юного парня: экстрасенсы попытаются разгадать неординарное преступление
Интересно?
Поделись с друзьями: