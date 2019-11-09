Опасные дороги и наглые обезьяны: что осталось за кадром шоу «План Б» на ТНТ

«План Б» — романтическое шоу на ТНТ, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов ищут вторые половины. Красивые свидания, роскошные пейзажи, романтика, остров в Индийском океане… Картинка шоу, действительно, не может оставить равнодушным никого. Но съемки – процесс опасный и не легкий. Поэтому журналисты Teleprogramma.pro решили выяснить, что же осталось за кадром шоу «Плана Б». Наверняка, некоторые вещи нам не показали.

Шикарные виллы для участников проекта

Съемки «Плана Б» проходят на острове Бали в роскошном комплексе вил. Под проект отдали несколько шикарных домов. Один — для Ольги Бузовой, второй — для Тимура Батрутдинова, третий — для Марины Кравец, четвертый — для девушек, пятый — для парней. Также на виллах разместили членов съемочной группы.

Виллы, название которых хозяин просил держать в секрете, часто используются для проведения различных мероприятий и свадебных торжеств. И однажды по этой причине мы не могли начать съемки 4 часа! Музыка и шумные гости не давали нам отработать одну из церемоний. Впрочем, как отметили продюсеры проекта, на свадьбах всегда играет потрясающая музыка, которая скрашивает длительный процесс ожидания.

Опасная дорога и дикие обезьяны

Комплекс находится на отвесной скале, выбраться из него на свидания можно только по узкой и очень опасной дороге. Поэтому, отправляясь на тет-а-теты, участники проекта, действительно рискуют жизнью. К счастью, пока никто не пострадал.

Еще одной напастью, с которой приходится справляться съемочной группе, стали дикие обезьяны, которые бесцеремонно врываются на виллу, воруют продукты и ведут себя самым наглым образом. Ради этого приходится выделять администратора, который прогоняет назойливых животных. От нападения обезьян, кстати, пострадала Ольга Бузова, отправившись на экскурсию в свой выходной день: животные украли у нее очки!

Еще одной трудностью, с которой столкнулась съемочная группа, стали места съемок свиданий. В большинстве красивых локаций бывает многолюдно для съемок, часть из них принадлежит отелям или другим частным заведениям. Чтобы не нарушать размеренный ритм отдыха туристов, съемки часто приходится переносить. Многие свидания рождаются спонтанно, буквально за несколько часов до съемок.

Претенденты на сердце Ольги Бузовой

В свободное от съемок время участникам и участницам проекта запрещено находиться вместе. Большую часть своих выходных участники проводят, загорая и купаясь. Впрочем, парням повезло чуть меньше, чем девушкам: в бассейне их виллы был построен подиум, на котором проходят съемки церемоний. Парни, кстати, оказались чуть более капризными, нежели девушки. У организаторов они попросили организовать им возможность заниматься спортом. А кроме этого периодически жаловались на еду: легкая балийская кухня оказалась не достаточно сытной для крепких и спортивных организмов парней. Пришлось закупать им колбасу и хлеб для бутербродов.

В отличие от участников проекта, Тимур Батрутдинов тщательно следил за своим питанием: накануне съемок он привел себя в отличную физическую форму. Чтобы кубики на идеальном прессе Тимура не пропали, ему приходится соблюдать диету.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов в основном видятся только на церемониях. Впрочем, это не мешает им разговаривать, обсуждать то, что происходит на проекте, советоваться друг с другом и даже флиртовать (к некоторому недовольству участников). Все их эмоции, снятые при встречах – действительно искренние и натуральные.

Ольга Бузова уделяет особое внимание своей внешности: на каждую съемку она делает новую прическу, продумывает наряд. Поэтому при планировании съемок свидания с Ольгой стараются ставить не на самое раннее утро (хотя только в это время балийское солнце максимально щадящее). Ольга каждый раз приятно удивляет участников проекта своим внешним видом. Тимур Батрутдинов не менее серьезно относится к съемкам. Переживания и необходимость выбора буквально не дают ему спать.

Курьезы на съемках

Одним и самых сложных свиданий оказался серфинг Тимура с одной из участниц, который был показан в прошлой серии. Стихия, действительно, серьезно помешала свиданию и нанесла небольшой урон. Еще одними из самых сложных были съемки на местном рыбном рынке. От жары и смешения запахов одной из участниц стало плохо.

Что именно с ней произошло, смотрите в одном из следующих выпусков шоу «План Б» на ТНТ по воскресеньям в 20.30.