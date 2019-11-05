Врач и чемпион по боулингу: 5 неизвестных фактов о Яне Рудковской

9 ноября телеканал «Супер» покажет первую серию реалити «ЯнаСупер» о жизни Яны Рудковской и членах ее семьи. Зрители увидят закулисную жизнь селебрити, очень далекую от привычной глянцевой картинки. Уже в первых сериях «Супер» покажет неожиданные факты из жизни Яны Рудковской:
- Рудковская – чемпионка по боулингу. В юности Яна Рудковская профессионально увлекалась боулингом и даже была чемпионкой юга России по этому виду спорта. Дома у родителей Яны до сих пор хранятся награды дочери – кубки и медали, которыми занят целый шкаф.
- У Рудковской медицинское образование. Яна закончила Алтайский государственный медицинский университет по специальности «врач-дерматовенеролог», специализация – «аппаратная и лечебная косметология». В свое время она владела сетью салонов красоты и сама работала косметологом.
- Филипп Киркоров – один из близких друзей Рудковской. В шоу «ЯнаСупер» Рудковская призналась, что близких друзей у нее мало. Но поп-король российской эстрады входит в этот круг. Киркоров, в свою очередь, отвечает продюсеру полной взаимностью и утверждает, что Яна – один из тех людей, с которыми он готов пойти в разведку.
- Евгений Плющенко предпочитает отдых в деревне светским раутам. У супруга Рудковской есть свое место силы – это дача в Ленинградской области, которую именитый фигурист называет «Кордон». Евгений Плющенко предпочитает ездить на охоту, в баню или на картошку, чем сопровождать жену на светские мероприятия.
- Рудковская и Плющенко мечтают о дочке. Пара призналась, что готова прибегнуть к услугам суррогатной матери, чтобы родить еще одного ребенка. Рудковская уже несколько лет мечтает о дочке, но самостоятельные попытки забеременеть в течение трех лет не увенчались успехом.