Врач и чемпион по боулингу: 5 неизвестных фактов о Яне Рудковской

Еще больше о жизни известного продюсера можно будет узнать с 9 ноября на канале «Супер».

9 ноября телеканал «Супер» покажет первую серию реалити «ЯнаСупер» о жизни Яны Рудковской и членах ее семьи. Зрители увидят закулисную жизнь селебрити, очень далекую от привычной глянцевой картинки. Уже в первых сериях «Супер» покажет неожиданные факты из жизни Яны Рудковской: