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По-настоящему страшно: как снимали «Следствие вели…», «Особо опасен» и другие расследования

На канале ТВ-3 вышел финальный фильм-расследование из цикла «Это реальная история 2», посвящённый печально известной «банде ГТА». Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, что происходит с программами этого жанра.

По-настоящему страшно: как снимали «Следствие вели…», «Особо опасен» и другие расследования
Кадр из передачи "Особо опасен"

Еще 10-15 лет назад на каждом канале выходила передача, в которой расследовались и освещались громкие уголовные дела. Куда ни переключи, всюду можно было наткнуться на программу, где рассказывали то о приключениях Мишки Япончика, то о Чикатило и битцевском маньяке, то о миллионных хищениях у всех на глазах.

Всю эту жуть нередко озвучивали профессиональные актеры. Особенно полюбился публике в роли рассказчика в программе «Следствие вели…» на НТВ Леонид Каневский. Именно он много лет назад сыграл следователя из легендарной тройки Знаменский-Томин-Кибрит в цикле телефильмов «Следствие ведут ЗнаТоКи». Мы спросили Леонида Семеновича, не тяжело ли было пропускать через себя все эти ужасные истории.

Леонид Каневский: «Для меня главное – передать дух времени»

Актер Леонид Каневский. Фото
Актер Леонид Каневский. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

«Я – актер. Я выхожу на площадку и делаю свою работу. А пропускать это все через себя – нет, ни в коем случае.  Для меня главное – передать дух времени. Расследованием и написанием сценария занимаются другие профессионалы.

Мне остается только встать в кадр и рассказать, как все было, как мы жили, как общались, как шутили, как гуляли, как относились друг к другу – вот это главное. А весь негатив, конечно, стараюсь пропускать мимо себя», — рассказал Каневский порталу Teleprogramma.pro.

Сергей Авдиенко: «В «Особо опасен» попал случайно»

Кадр из передачи "Особо опасен"
Кадр из передачи «Особо опасен»

А вот полковник милиции в отставке Сергей Авдиенко был не только ведущим программы «Особо опасен». Ему приходилось консультировать журналистов и частенько самому принимать участие в выездных мероприятиях. Как действующий милиционер он не понаслышке знал все тонкости поимки преступников.

«В программу попал случайно. Просто хороший приятель предложил поделиться с народом тем, что я так хорошо изучил, работая в органах. Знаю, что камера многих зажимает. Но не в моем случае, я камеры не боялся. Когда расследовались интересные случаи, писал сценарии. Не прямо слово в слово, но задавал общее направление. Там была изначальная договоренность, что я буду делать только то, что мне интересно», — поделился полковник.

Мы спросили, в чем, по его мнению, причина угасания интереса к такого рода программам.

«Видимо, население к тому моменту было напугано тем уровнем криминальности, который существовал на то время. Все эти расследования – это было на злобу дня, поэтому народ все это поглощал.

Сейчас это ушло немножко из повседневной жизни. Вспомните 90-е годы. Чуть ли не каждый день кого-то убивали, разборки, стрельба, нападения. Народ постоянно жил настороже и старался смотреть такие передачи, чтобы защититься», — ответил Авдиенко.

Кадр из передачи "Особо опасен"
Кадр из передачи «Особо опасен»

Он также рассказал, какую цель преследовал, принимая участие в этой программе:

«Цель была по максимуму просветить человека. Научить его действовать в опасной ситуации. О том, чтобы обрести популярность и речи тогда не шло, я об этом даже не думал. В те годы интересовали не рейтинги, а деньги – нужно было выживать. Но у нас были оговорены и ставки.

Работал не только в студии, приходилось выезжать на места событий. Сложнее не было, разве что затраты по времени были больше. А в остальном проговаривай текст, да и все».

Екатерина Агибалова: «Абстрагироваться не удавалось»

А вот что нам рассказала журналист, автор документальных фильмов Екатерина Агибалова, которая не просто произносила текст, как ведущие, а сама занималась расследованиями криминальных дел.

«Было очень сложно тем, кто расследовал всю историю – тут не удавалось абстрагироваться. Как автору фильмов мне пришлось говорить с преступниками из тех, у которых руки по локоть в крови. Я не понимаю, как они это делают, но ты видишь перед собой человека, который осужден пожизненно. По материалам дела, он чуть ли не людоед, но вот как сделает глазки – так и хочется его пожалеть и отпустить.

Не только я замечала это умение осужденных давить на жалость. Самое ужасное, что это работает. Особенно на наших добрых женщинах. Преступник зверствовал как хотел, убивал, избивал, пытал, а она ему нежные письма пишет и ждет из тюрьмы: «Он не такой» — и хоть ты тресни», — поделилась Екатерина.

Кадр из передачи "Особо опасен"
Кадр из передачи «Особо опасен»

Также журналист рассказала, изжил ли себя такой жанр документального кино, как расследования.

«Поменялись преступления, о которых интересно узнать зрителям. Сейчас большинство преступлений происходит в киберпространстве: мошенничества с платежными картами, электронные гаджеты, программные «пробоины» в банковском обеспечении. Не станешь же часами показывать банкомат, в котором вот-вот произойдет сбой или к которому подойдет преступник.

Кадр из передачи "Особо опасен"
Кадр из передачи «Особо опасен»

Ну, и методы расследования, конечно. Если раньше мы обвешивались скрытыми камерами и делали острые репортажи, выводя преступников на чистую воду, то сейчас такое просто невозможно: вмешательство в частную жизнь – самое малое, в чем могут обвинить репортера», — подытожила Агибалова.

На свете еще много всего, что вызовет оторопь обычного человека, если о них рассказать. Так что материала для расследования уже совершенных преступлений хватит еще на несколько десятилетий.

Но человечество изобретательно не только в плане ракет или фармацевтики. Изобретать преступления – это умение тоже присуще человеку. Так что жанр криминальных расследований никуда не денется и никогда себя не изживет. Просто преобразуется во что-то большее.

А что думаете вы: нужно ли больше таких расследований на телевидении или хватит уже пугать людей?

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Тэги:

Екатерина АгибаловаЛеонид КаневскийСергей Авдиенко
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По-настоящему страшно: как снимали «Следствие вели…», «Особо опасен» и другие расследования
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