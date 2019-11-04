«Они могут разрушить друг друга»: участница «Плана Б» оценила шансы бывшего с Бузовой

Маргарита Гаврилова в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказала, как оказалась на реалити-шоу с экс-возлюбленным.

Соискатели сердца Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова не перестают удивлять, а порой и шокировать.

С каждым выпуском о героях становится известно все больше новых деталей. Так, Олеся Романо призналась в интрижке с Расселом Кроу, а Рита Гаврилова пришла на проект… с бывшим парнем Виталием Лукашиным. Тайна раскрылась случайно во время проверки Ольгой Бузовой телефонов участников.

И если Виталия Ольга выгнала сразу же, то Маргарите Гавриловой Тимур Батрутдинов дал еще один шанс. Не ошибся ли Тимур? Скоро узнаем.

«Когда мы узнали, что проходим кастинг на одно шоу, пришли к выводу, что это затея редакторов, — рассказала порталу Teleprogramma.pro Гаврилова. На тот момент этапы кастинга были уже пройдены, и сдаваться желания не было. Мы понимали, что нам будет сложнее, чем остальным из-за всей этой истории. Но мир не делится на чёрное и белое, иногда прошлые отношения действительно прошлые».

При этом Рита не исключила возможности, что у Лукашина с Бузовой что-то получится.

«Виталий и Ольга — личности очень яркие и характерные и тут сложно сказать дополнят они друг друга либо подействуют разрушительно», — заметила Рита.

А вот на вопрос, чем же сама красотка собирается покорять завидного холостяка, она ответила коротко: «собой».

«Хоть это и не просто в условиях шоу, — добавила Рита. — Настоящее чувство может возникнуть только между людьми, которые предпочитают быть, а не казаться. Достаточно быть думающим, наполненным и искренним человеком, и тогда никакие хитрости не понадобятся. Для себя я поняла, что мужчинам часто хочется быть услышанными. Погружайтесь полностью в мысли и чувства вашего объекта воздыхания, не будьте безразличны и холодны. И идиллия придёт сама собой».

А вот популярность, которая неизбежна наступит после реалити, Гаврилову ничуть не пугает.

«Сегодня каждый может получить свои 5 минут славы более легкими способами, нежели участие в реалити-шоу, — заметила Рита. — Что касается меня, как стилист я стремлюсь быть услышанной, хочу, чтобы мое слово имело вес и, конечно, для этого мне необходимо внимание общественности.

На улице меня узнавали и раньше, до участия в шоу в моем Instagram аккаунте было около 60 тысяч подписчиков, но мне пришлось его удалить и начать этот путь заново».

Напомним, ранее Тимур подбирал себе спутницу жизни на шоу «Холостяк». Правда, его роман со студенткой Дарьей Кананухой из Казани не продлился долго. После проект девушка открыла «школу эстетического воспитания» в родном городе и теперь учит других хорошим манерам.

Новые выпуски шоу «План Б» по воскресеньям в 20.30 на ТНТ.