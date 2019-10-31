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«Пустышки никому не интересны»: как участница шоу «План Б» познакомилась с Расселом Кроу

Олеся Романо в интервью Teleprogramma.pro рассказала об интрижке с звездой Голливуда, а также о том, как заинтересовать абсолютно любого мужчину.

«Пустышки никому не интересны»: как участница шоу «План Б» познакомилась с Расселом Кроу
Олеся Романо и Тимур Батрутдинов. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Восемь девушек и восемь парней бьются за сердце Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова в рамках проекта «План Б». Все участники собрались в райском месте на Бали. Так, чтобы уже ничего не отвлекало их от дел амурных.

Однако уже с первых же выпусков оказалось, что у каждого из героев реалити есть свой «багаж за плечами». Так, красотка-блондинка Олеся Романо, которую Тимур пригласил полетать на параплане, призналась в интрижке с Расселом Кроу. Правда, поспешила заверить, что все это в прошлом.

Олеся Романо и Тимур Батрутдинов
Олеся Романо и Тимур Батрутдинов. Фото: пресс-служба ТНТ

«Дело не в том, что меня привлекают только известные мужчины. Я – модель, фотограф. А fashion-индустрия предусматривает постоянные знакомства и коммуникации с известными личностями. Можно сказать, что публичность — издержки этой профессии, — призналась в интервью Teleprogramma.pro Романо.

Я жила и работала в Лондоне и Лос-Анджелесе, где живут многие представители кино и музыкальной индустрии, и это был просто мой круг общения. Вот и все. Например, с Расселом Кроу мы оказались в одном из ресторанов Лондона в общей компании, так и познакомились».

Олеся добавила, что не пошла бы на шоу, если бы была возможность познакомиться с Тимуром в обычной жизни.

«Мне неважно, известный он или нет. Тимур очень интересный, добрый и отзывчивый человек. В нем сочетается много качеств, которые я ценю в мужчинах, — добавила девушка.

Мое первое свидание с ним невозможно описать словами! Мы настолько растворились друг в друге, что не заметили, как пролетели 3 часа. Было очень комфортно и легко друг с другом.

Сложилось впечатление, что с этим человеком можно говорить обо всем на свете, нет напряжения и неловких пауз. Я очень надеюсь на победу и искренность Тимура».

Олеся Романо
Олеся Романо. Фото: пресс-служба ТНТ

Участница «Плана Б» уверена, что при знакомстве, а также и в дальнейших отношениях не важен ни материальный статус, ни возраст… И абсолютно любая девушка может завоевать понравившегося ей мужчину.

«Развивайтесь, занимайтесь самообразованием. Старайтесь быть в курсе событий, следите за трендами, будьте интересным собеседником, способным поддержать любой разговор. Пустышки никому не интересны, — уверена участница.

И вместе с тем, ведите себя естественно, не пытайтесь из себя кого-то изображать. Вы уникальны и должны этим гордиться, а не скрываться за чужими масками, тогда и другие это оценят, поверьте!».

Напомним, среди соискательниц сердца Тимура есть немало интересных кандидаток. В том числе «русская американка», бизнесвумен и женщина, увидевшая в Тимуре отца для своей ребенка.

А вы смотрите шоу «План Б» по воскресеньям в 20.30 на ТНТ?

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Тэги:

«План Б»Олеся РоманоОльга БузоваТимур БатрутдиновТНТ
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«Пустышки никому не интересны»: как участница шоу «План Б» познакомилась с Расселом Кроу
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