Звезда шоу «План Б»: «В США по блату работу не найдешь»

Олеся Драммонд рассказала Teleprogramma.pro о жизни в Америке и том, свободно ли ее сердце прямо сейчас

На ТНТ продолжается показ популярного шоу «План Б», на котором закоренелые холостяки российского шоу-бизнеса Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов ищут свою любовь.

На прошлой неделе передачу покинула Олеся Драммонд, приехавшая покорять Москву из Лос-Анджелеса.

Девушка уже много лет живет в Америке, работает моделью и участвует в кастингах к голливудским фильмам. Teleprogramma.pro попыталась выяснить, чем жизнь в США, по ее мнению, принципиально отличается от жизни в России.

— Все зависит от того, в каком городе ты живешь, — говорит Олеся. — Но если сравнивать прогрессивные города, такие как, например, Москва и Нью-Йорк, то в принципе ничем особо не отличаются.

И там, и тут много туристов, приезжих, модных заведений, возможностей. Принципиальное отличие, возможно, будет в том, что в Америке ты чувствуешь себя более защищённым вне зависимости от количества денег.

— Олеся, где люди добрее – в Штатах или у нас?

— В Америке, безусловно, много добрых людей. Каждый готов тебе помочь, сказать комплимент. Практически все американцы занимаются благотворительностью. Но в России я тоже встречаю много душевных личностей. Может мне просто так повезло.

— Где проще построить карьеру – на Западе или в России?

— Так как я в России не пыталась построить карьеру — мне сложно сравнивать. Моя первая работа была в Америке. Но, я думаю, что в США все-таки с этим проще, так как там практически невозможно построить карьеру благодаря знакомству или блату. На Западе это редко работает.

— Занято ли ваше сердце на данный момент?

— Мое сердце пока свободно.

Напомним, шоу «План Б» — это, можно сказать, последняя попытка канала ТНТ наладить личную жизнь Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова.

Ведущая «Дома-2» до сих пор переживает развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. В частых интервью звезда заявляет, что ей сложно подпустить к себе мужчину после расставания с мужем.

Тимур же женат никогда не был и, как он сам заявляет, уже привык жить один. В одном из интервью он завил, что обладает сложным характером и девушкам с ним не просто.