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Соведущего Малышевой рассмешило наличие сифилиса у гостя программы

Сам Дмитрий Шубин поспешил оправдаться, что развеселил его не диагноз.

Соведущего Малышевой рассмешило наличие сифилиса у гостя программы
Елена Малышева и Дмитрий Шубин/Фото: Михаил Фролов/КП

Соведущего Елены Малышевой по передаче «Жить здорово» Дмитрия Шубина развеселил серьезный диагноз приглашенного гостя. Молодой человек, представившийся Дмитрием, вышел из зала к экспертам и поведал свою непростую историю. Юноша вспомнил, что начал встречаться с девушкой. Поначалу их отношения были безоблачными, но осенью пара распалась. Спустя две недели после расставания молодой человек нашел у себя над губой ранку – тогда он подумал, что проявился герпес, но позже выяснилось – сифилис.

Страшный диагноз заставил некоторых в студии вздрогнуть. Однако совершенно неожиданную реакцию продемонстрировали как Малышева, так и Шубин. Ведущая с улыбкой заявила, что «очень любит людей, которые весело рассказывают об этом заболевании». Дмитрий и вовсе засмеялся, а затем поспешил оправдаться – веселит его не сама болезнь, а настроение юноши, хотя само заболевание не такое уж и пугающее.

Врач-иммунолог поспешил успокоить – на сегодняшний день сифилис не так опасен, ведь существуют лекарства, которые успешно борются с возбудителями инфекции. Шубин призвал не скрывать этот диагноз, ведь сейчас, по его словам, люди по-другому реагируют, когда слышат это слово.

«Сифилиса не стоит стесняться. Но судя по месту появления ранки, вы практикуете незащищенный секс. Понятное дело, что на голову презерватив не натянуть. Но можно попытаться надеть, вот только какой от этого прок. Лучше ведь защищаться традиционными методами?», — сошлись во мнении медики.

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«Жить здорово!»диагнозДмитрий ШубинЕлена Малышевасифилис
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Соведущего Малышевой рассмешило наличие сифилиса у гостя программы
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