Участник шоу «Голос-8» Ив Набиев: «На улице меня путают с Робертом Дауни-младшим!» 

Где-то мы его уже видели. А, точно! Ив Набиев (Иван Агафонов) выиграл шоу «Успех» на СТС в 2017 году. Но успеха до сих пор так и не снискал. Теперь он пришел в «Голос-8», чтобы доказать всей стране, что достоин большего. Пока получается - во время слепых прослушиваний, исполнив песню California Dreamin’ («Мечты о Калифорнии») группы The Mamas and The Papas, он развернул к себе всех наставников меньше чем за минуту. «Телепрограмма» выясняла, что же в нем такого особенного и почему парень из Пермского края носит странное имя.

— Иван, первое, что сказали вам наставники: «Странно, что такой стильный, талантливый и сформированный артист до сих пор еще не популярен на всю страну». Вы выиграли шоу «Успех», работаете в Театре Рыбникова. Что вы делаете в «Голосе» наряду с новичками?

— Отвечу с юмором. Все мои друзья уже побывали на «Голосе», а я все никак не дойду. Вот и решил компенсировать этот пробел в творческой биографии.

— Вы же не первый раз в «Голосе»?

— Да, приходил на кастинги второго и четвертого сезонов шоу. Но меня не брали. Скорее всего, и образ еще не до конца был докручен, и репертуар был не слишком подходящий. А теперь вот все сложилось, я пришел осознанно и хорошо подготовившись.

— Желания взять реванш теперь нет? Доказать всем, что они ошибались.

— Совсем нет. К «Голосу» никаких таких претензий. А вот с «Успехом» (артист выиграл этот проект два года назад. - Авт.) случилось не очень хорошо. Возможно, потому и не вышло стать более популярным на настоящий момент.

— Что случилось?

— Главной наградой шоу был денежный приз и возможность записи песни в одной из лучших студий Лос-Анджелеса. Деньги мне выплатили с грехом пополам - совсем недавно, хотя проект завершился два года назад, за которые СТС меня не пригласил ни на один свой проект, ни на одну гостевую передачу. И с записью песни в США ничего не случилось. Более того, через некоторое время после окончания проекта все, кто имел к нему отношение, были уволены с канала. И концов я так и не нашел. Вот поэтому я в «Голосе».

— Давайте про образ. Усы Сальвадора Дали, испанская бородка - что это все значит?

— У меня есть группа, которую я назвал Менхаузен (Menhouzen Band). В созвучии с именем знаменитого героя, барона Мюнхгаузена. Я воплощал этот образ в нашем театре, потому что музыку к фильму Марка Захарова написал Алексей Рыбников. И подумал: вау, отращу-ка себе усы с бородой, как у этого героя! Он ведь очень симпатичен нашим зрителям. И люди, которые увидят выступление моей группы, сразу запомнят этот яркий образ: «А помните, там такой парень выступал? Усатый. Еще на Мюнхгаузена похож!»

— Вообще вы больше похожи на Железного человека - Роберта Дауни-младшего.

— Да, так сложилось физиологически, что я похож на этого блестящего актера. Усы помогли мне быть чуть меньше на него похожим (смеется). Один раз даже случился конфуз. Я иду по Казани с мамой и сыном, а навстречу человек на велосипеде - проезжает мимо нас и чуть не брякается на землю. Я оборачиваюсь, смотрю, что случилось. А он бежит к нам и спрашивает: «Можно с вами сфотографироваться?» И тут я думаю: «Ну вот. Слава пришла!» А он продолжает: «Вы так на Дауни-младшего похожи». Это было очень смешно.

— А имя? Почему вдруг Иван Агафонов из поселка Майский Пермского края вдруг стал Ивом Набиевым? Это ли не китч?

— Все просто: Ив - это сокращенное от Иван, Набиев - фамилия отца. А с Иваном Агафоновым пришлось расстаться, хотя мне очень нравятся мои паспортные данные. Это случилось после страшной трагедии в 2011 году (драка в ночном клубе между бойцом Расулом Мирзаевым и студентом Иваном Агафоновым закончилась гибелью последнего. - Авт.), из-за которой на запрос имени «Иван Агафонов» в интернете выплывает история, леденящая кровь.

— Вы признавались, что недавно встретили своего отца. Как это случилось?

— Отец не жил с нами, я только знал, что корни уходят в Баку. И вот как-то раз приехал туда на гастроли, попросил очень серьезных людей пробить его данные. Мне сказали, что такого человека в живых нет. А год назад мы с мамой пришли на программу «Модный приговор». Я решил, что ее пример может стать стимулом для многих: она в 63 года похудела со 120 до 70 кг - перестала есть вредные продукты, занялась спортом, йогой, полностью поменяла образ жизни. Конечно, гардероб пришел в негодность, и мы отправились на передачу. Там Надежда Бабкина с Александром Васильевым начали вытаскивать из мамы все подробности биографии. Мама назвала имя моего отца. И через некоторое время объявились мои родственники с бакинской стороны. Так я и нашел отца. Слава богу, он жив и здоров. Начали общаться.

— А ваш сын чем увлечен?

— Андрею 10 лет, поэтому мы стараемся развивать его разносторонне. Он посещает секцию плавания и хор. У них есть прекрасная капелла мальчиков, в этом году на фестивале хоров в Риге они заняли первое место. «Голос» смотрит с мамой, в следующем туре они поддержат меня в комнате ожидания.

— Представим, что вы в финале «Голоса» и зрители за вас хорошо проголосовали. Есть мысли, на что можно было бы потратить 1 миллион призовых рублей?

— На те деньги, что я выиграл в «Успехе», с учетом вычетов и налогов в Лос-Анджелес, конечно, для записи песни не слетать. Но и в России много мастеров! Я сотрудничаю с композитором Любашей (Татьяной Залужной), в настоящий момент пишу альбом на ее песни и скоро надеюсь его выпустить. Конечно, если получится выиграть «Голос», то деньги тоже пойдут на творчество - записи, песни, аранжировки, сейчас это совсем недешевая вещь.

— А еще вы говорили, что увлекаетесь посудой. Как собираете коллекцию?

— Все происходит стихийно. Увидел - понравилось - беру. Из особенно ценного у меня есть эксклюзивная коллекция кофейных чашек из костяного императорского фарфора. Вообще не сказать, что я какой-то там эстет или коллекционер. Скорее мне нравятся функциональные сувениры - красивый бокал или предмет посуды, нежели брелок или магнит, которые могу привезти из путешествий или с гастролей.