Участница шоу «Голос» вызвала жаркие споры жюри

Константин Меладзе, послушав конкурсантку, обратил ее внимание на то, что продюсировал Полину Гагарину.

В эфире Первого канала прошли третьи «слепые прослушивания» нового сезона. Первой выступала жительница Подмосковья Ирина Чувакова. Она рассказала, что она всегда была добрым и веселым ребенком. Мама Ирины музыкант, поэтому она всегда была окружена музыкой, с детства участвовала в концертах. Ирина убеждена, что участие в шоу «Голос» — большое событие в жизни.

Уже на первых секундах впечатляющего исполнения повернулись трое членов жюри — Полина Гагарина, Константин Меладзе и Сергей Шнуров. Спустя некоторое время не выдержал и Валерий Сюткин.

Он же высказался первым. Певец отметил, что повернулся последним, потому что все тщательно продумал и уже готов вести певицу к славе.

«Я хотел бы подключиться к торгам», — вступил Константин Меладзе. Он рассказал, как однажды встретил девушку, которая пела так же хорошо, и стал ее продюсировать. «А теперь она в красном платье тут сидит», — сказал продюсер, показав на Полину Гагарину. «Мне нечем», — призналась Полина.

Сергей Шнуров же заявил, что совпадает темпераментами с исполнительницей. «Выбор очевиден», — добавил он. Ирина с ним согласилась. Она сказала, что они работают с одной энергией и «очень близки».