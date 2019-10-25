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Участница шоу «Голос» вызвала жаркие споры жюри

Константин Меладзе, послушав конкурсантку, обратил ее внимание на то, что продюсировал Полину Гагарину.

Участница шоу «Голос» вызвала жаркие споры жюри
Ирина Чувакова. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

В эфире Первого канала прошли третьи «слепые прослушивания» нового сезона. Первой выступала жительница Подмосковья Ирина Чувакова. Она рассказала, что она всегда была добрым и веселым ребенком. Мама Ирины музыкант, поэтому она всегда была окружена музыкой, с детства участвовала в концертах. Ирина убеждена, что участие в шоу «Голос» — большое событие в жизни.

Уже на первых секундах впечатляющего исполнения повернулись трое членов жюри — Полина Гагарина, Константин Меладзе и Сергей Шнуров. Спустя некоторое время не выдержал и Валерий Сюткин. 

Он же высказался первым. Певец отметил, что повернулся последним, потому что все тщательно продумал и уже готов вести певицу к славе. 

Константин Меладзе
Константин Меладзе. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

«Я хотел бы подключиться к торгам», — вступил Константин Меладзе. Он рассказал, как однажды встретил девушку, которая пела так же хорошо, и стал ее продюсировать. «А теперь она в красном платье тут сидит», — сказал продюсер, показав на Полину Гагарину. «Мне нечем», — призналась Полина. 

Участница предпочла наставничество Сергея Шнурова
Участница предпочла наставничество Сергея Шнурова. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Сергей Шнуров же заявил, что совпадает темпераментами с исполнительницей. «Выбор очевиден», — добавил он. Ирина с ним согласилась. Она сказала, что они работают с одной энергией и «очень близки». 

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Участница шоу «Голос» вызвала жаркие споры жюри
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