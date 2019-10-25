ТВ-проекты

Звезды «Однажды в России» дали первый концерт в истории шоу

На «культовое» мероприятие смогла попасть всего пара сотен человек.

Звезды «Однажды в России» дали первый концерт в истории шоу
«Культовый» концерт звезд шоу «Однажды в России». Фото: канал ТНТ

Участники шоу «Однажды в России», которое выходит на телеканале ТНТ, дали свой первый в карьере концерт. Информация о выступлении появилась всего за несколько дней — Азамат Мусагалиев написал об этом в своем микроблоге. Свое сообщение актер сопроводил фотографиями, на которых он предстал в образе легендарных музыкантов — Элвиса Пресли, Джима Моррисона, Джона Леннона и Курта Кобейна. Сам концерт он назвал «культовым».

Несмотря на позднее извещение, бар «Техника Безопасности» заполнили поклонники звезд. На радость фанатам Азамат Мусагалиев и Александр Пташенчук исполнили свои хиты из программы «Однажды в России», включая популярную «Что же ты ноешь?»

Атмосфера творчества так подействовала на зрителей, что во время паузы один из них поднялся на сцену и сделал предложение своей девушке. Она ответила согласием.

Азамат Мусагалиев
Азамат Мусагалиев. Фото: Евгения Гусева/КП

«Всем спасибо, это был отличный концерт. Вот Александр говорит, что на концерте была потрясающая публика, но он не может сравнивать, потому что это была пока не просто потрясающая, а единственная публика. В любом случае, мы обязательно соберемся еще раз и вернемся с новым концертом», — заявил Мусагалиев. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Однажды в России"Азамат МусагалиевАлександр ПташенчукДжим МоррисонДжон ЛеннонконцертКурт Кобейнтелеканал ТНТ
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезды «Однажды в России» дали первый концерт в истории шоу
Интересно?
Поделись с друзьями: