Звезды «Однажды в России» дали первый концерт в истории шоу

Участники шоу «Однажды в России», которое выходит на телеканале ТНТ, дали свой первый в карьере концерт. Информация о выступлении появилась всего за несколько дней — Азамат Мусагалиев написал об этом в своем микроблоге. Свое сообщение актер сопроводил фотографиями, на которых он предстал в образе легендарных музыкантов — Элвиса Пресли, Джима Моррисона, Джона Леннона и Курта Кобейна. Сам концерт он назвал «культовым».

Несмотря на позднее извещение, бар «Техника Безопасности» заполнили поклонники звезд. На радость фанатам Азамат Мусагалиев и Александр Пташенчук исполнили свои хиты из программы «Однажды в России», включая популярную «Что же ты ноешь?»

Атмосфера творчества так подействовала на зрителей, что во время паузы один из них поднялся на сцену и сделал предложение своей девушке. Она ответила согласием.

«Всем спасибо, это был отличный концерт. Вот Александр говорит, что на концерте была потрясающая публика, но он не может сравнивать, потому что это была пока не просто потрясающая, а единственная публика. В любом случае, мы обязательно соберемся еще раз и вернемся с новым концертом», — заявил Мусагалиев.