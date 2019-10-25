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Леша и Майя Купины не собираются покидать «Дом-2» после рождения малыша

По словам супругов, камер они уже почти не замечают.

Леша и Майя Купины не собираются покидать «Дом-2» после рождения малыша
Майя и Леша Купины счастливы вместе. Фото: instagram.com/aleksey_kupin/

В «Доме-2» ожидается очередное пополнение. Пара участников телепроекта, которые поженились этим летом, — Майя Донцова и Леша Купин — отправились в один из перинатальных центров Москвы. Супруги признаются, что всерьез занялись планированием беременности. Молодые очень хотят детей, правда, пока что здоровье Майи не позволяло ей завести ребенка. Чтобы решить все возможные проблемы, муж и жена обратись за помощью к специалистам.

Если у них всё получится, останется ли пара в «Доме-2» или отправится строить семейное счастье без телекамер?

«Я пока не представлял жизнь с ребенком под камерами, но не вижу в этом ничего ужасного. У нас нет никаких ссор, разборок и скандалов, он в любом случае будет жить в хорошей атмосфере. А если кто-то из пар будет скандалить или выяснять отношения, всегда можно взять ребенка и уйти. В общем, в обычной жизни происходит все то же самое», — отвечает Леша Купин.

Молодой супруг признался, что они с Майей давно не замечают камеры, а живут своей реальной жизнью. То есть пара не собирается покидать проект с рождением малыша. Подтвердила это решение и жена Алексея. По ее словам, их совместная жизнь и так уже выставлена напоказ,  ребенок станет логичным продолжением развития семьи.

Напомним, что сейчас в «Доме-2» растут уже два малыша – Василиса и Богдан – дети сестер Алены и Оли Рапунцель. Возможно, маленький Купин скоро присоединится к ним в детском саду телепроекта.

А как вы относитесь к тому, что участники «Дома-2» растят детей под телекамерами?

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Тэги:

«Дом-2»Алексей Купинбеременность и родыбрак и семьяМайя Донцова
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Леша и Майя Купины не собираются покидать «Дом-2» после рождения малыша
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