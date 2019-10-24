ТВ-проекты

Бородина, Клюкина и другие звезды узнали, какие сериалы выйдут на ТНТ в 2020 году

22 октября в Центральном деловом пространстве телеканал презентовал главные премьеры будущего года.

Бородина, Клюкина и другие звезды узнали, какие сериалы выйдут на ТНТ в 2020 году
Ксения Бородина. фото: пресс-служба канала ТНТ

На дворе осень, а телеканалы уже позаботились о том, чтобы составить сетку вещания на 2020 год. До Нового года остается чуть больше двух месяцев, а это значит, что уже скоро зрители смогут увидеть новые шоу, передачи и сериалы. В минувший вторник, 22 октября, канал ТНТ собрал в Центральном деловом пространстве звезд Интернета и телевидения. Ксения Бородина, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Руслан Белый, Ольга Орлова и многие другие знаменитости первыми узнали о громких премьерах будущего года.

К слову, в зале также были замечены Дарья Мороз, Наталья Рудова, Дарья Клюкина, Анна Цуканова-Котт и другие селебрити. Многих из них зрители увидят в новых проектах. Как оказалось, в новом году состоится сразу две премьеры с участием Гарика Харламова. Он сыграет порутчика Рыльского, попавшего в наше время из 19 века, в фантастической комедийном сериале «Гусар». Второй проект получил название «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Псевдо-документальное расследование будут посвящено личности поэта-песенника Эдуарда Сурового. В съемках этой картины приняли участие: Иван Ургант, Дима Билан, Михаил Боярский и даже Лев Лещенко.

Тимур Батрутдинов. фото: пресс-служба канала ТНТ

А Павел Деревянко, который завоевал любовь многих поклонниц после выхода «Домашнего ареста» снимется в комедийном сериале «Идеальная семья». Его персонаж попадет в неприятности и решит спрятаться в реалити-шоу. Его не смущает, что за проектом следят миллионы глаз, ему это как раз не нужно. А обладательница премии ТЭФИ Анна Михалкова сыграет заместителя начальника колонии в первом тюремном ситкоме «Исправление и наказание». Примечательно, что отбывать наказание и исправляться будут родственники главной героини.

Это не все громкие премьеры: полнометражный фильм «Реальные пацаны против зомби» с участием Коляна и его компании, сериал «Девушки с Макаровым» о лучшем полицейском худшего района Москвы, комедийный сериал «Отпуск» Демисом Карибидисом, новый проект «Нам нужно серьезно поговорить», сочетающий в себе стендап и психотерапию, а также сериалы «Домой», «Патрио», «Иванько». Зрители также увидят новые сезоны уже полюбившихся кинолент: «САШАТАНЯ», «Жуки, «Триада», «Полицейский с Рублевки», «Физрук», «Реальные пацаны», «Год культуры», «Ольга».

Наталья Рудова. фото: пресс-служба канала ТНТ
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»: последние новостиАнна МихалковаДарья КлюкинаКсения БородинаНаталья РудоваСериал "Ольга"сериал "Физрук"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бородина, Клюкина и другие звезды узнали, какие сериалы выйдут на ТНТ в 2020 году
Интересно?
Поделись с друзьями: