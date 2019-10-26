«Вот же хрен!»: как новый ведущий «Поедем, поедим!» знакомился с русской кухней

Итальянский певец и актер Федерико Арнальди пока еще полон оптимизма и готов ко всем перипетиям русского потчевания гостей. Об этом стало ясно из его интервью порталу Teleprogramma.pro.

«Щи да каша – пища наша»? А вот и нет: Россия огромна, и у каждого народа, живущего на ее территории, свои кулинарные предпочтения.

Посмотрим, как новому ведущему популярного шоу удастся справиться с разнообразием традиций и блюд. Ведущий Джон Уоррен явно устал это делать в одиночку.

Федерико Арнальди уже знаком с Россией и по его же словам, наша страна подарила ему множество ярких впечатлений. Музыкант в восторге от того, что он сможет путешествовать и знакомиться с обычаями и бытом различных уголков России.

Говорят, итальянцы не хотят учить другие языки. Не таков наш новый ведущий: в его арсенале семь языков мира помимо родного итальянского!

К тому же, Федерико не просто любитель вкусно и разнообразно поесть: он – повар-профессионал. Но и его, оказывается, можно удивить. Мы решили узнать его получше и задали несколько вопросов.

— Насколько вы знакомы с русской кухней?

— Я настолько знаком с русской кухней, что однажды, в одной деревне в Белгородской области, я слепил своими руками больше ста вареников с разными начинками и «сюрпризами».

Это было на Старый Новый Год, когда, по традиции, люди кладут в вареники разные предметы, которые предсказывают, каким будет наступающем новый год. Например, монетка принесет богатство; нитка – путешествия; кольцо – отношения и т.п. Я даже сочинил песню, посвященную вареникам. Когда-нибудь на экране поделюсь ею со зрителями.

— Что у вас в предпочтениях? Мясо? Овощи? Любимое русское блюдо?

— Чаще всего я ем овощи, но, в зависимости от настроения, ем всё! Когда нахожусь на своей собственной плантации виноградника и оливковых деревьев, люблю жарить мясо на костре с видом на море.

А когда прогуливаюсь вдоль побережья, не могу сдержаться, чтобы не заказать морепродукты и рыбу. Из русской кухни обожаю борщ, пельмени, селёдку под-шубой, сырники и множество других блюд… слишком трудно выбрать одно. Всё люблю!

— С кем бы вы хотели оказаться за одним обеденным столом?

— С моим дедушкой. Он был гурманом, путешественником, историком, врачом, любителем музыки, душой любой компании. Я был подростком, когда его потерял. До этого я успел насладиться общением с ним, но было бы интересно с ним общаться именно сегодня. У нас много общего и я уверен, что нам было бы очень интересно и весело.

— Что вы не съедите никогда, ни за что и ни за какие деньги?

— Я бы сказал жуков, но, уверен, что в связи с программой «Поедем, поедим!», рано или поздно, я отправлюсь в те страны, где жуки являются местным деликатесом. Тогда, я уверен, что сам уже не захочу отказываться делиться таким кулинарным открытием со зрителями».

— Самое странное блюдо, которое Вы попробовали в России?

— Хрен! И каждый раз, когда я так отвечаю на этот вопрос, все мне напоминают о том, что васаби тоже делается из хрена. На это мой ответ не меняется: никогда не пойму хрен и все блюда, которые включают его в состав. Однажды мне дали выпить хреновуху. У меня от неё были одни из самых хреновых ощущений в моей жизни!

— Кулинария – это страсть или просто телевизионный проект?

— Я итальянец! Кулинария – это культура, amore (любовь — Прим. ред.), любовь, религия для меня, как и для всех итальянцев!

— Скажите, вы всё-таки музыкант или всё же больше повар?

— Кухня – это любимая часть моей жизни, моей культуры, моего воспитания. Музыка – это душа и сердце. Это – главная героиня моей мечты из детства. Я настолько же повар, насколько и музыкант.

Программе «Поедем, поедим» неизменно выходит на канале НТВ по субботам в 13:10.

А если новый ведущий понравится вам – обязательно напишите об этом в комментариях, Федерико будет приятно прочесть пару добрых слов о себе.