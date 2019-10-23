«Дешевле и по качеству круто»: Софико Шеварднадзе снимает программу на айфоны и ноутбук

Журналистка и ведущая Софико Шеварднадзе запустила в Яндекс.Эфире свое шоу «Просто о сложном», первым героем стал известный режиссер Тимур Бекмамбетов.

Поприветствовав своего гостя, Софико призналась, что давно ждала случая пообщаться с режиссером, и выразила уверенность, что ему понравится способ съемки программы, — а съемка велась не традиционными камерами, а на несколько телефонов.

«Моя концепция – все гениальное просто»

Мы позвонили Софико и спросили — почему она приняла решение снимать свой проект именно на телефоны?

«Потому, что концепция моей программы – «Просто о сложном» — о том, что все гениальное достаточно просто. Мне кажется, что снимать высококачественный художественный продукт довольно просто – на семи айфонах и двух ноутбуках – это круто, это напрямую ложится в смысловую концепцию моей программы. Кроме того, это дешевле, и по качеству очень круто, и мне нравится вся эта технологичность, потому что у меня будет много людей, связанных с новыми технологиями будущего. Так что все свяжется вместе, в один большой концепт».

«Очень люблю Тимура Бекмамбетова! Он – человек будущего»

Какие впечатления остались от общения с Тимуром Бекмамбетовым? – спросили мы Софико.

«Я вообще его очень люблю, и давно хотела сделать с ним интервью, хотя это вообще-то не совсем моя тема. Получился скорее какой-то разговор, совместное исследование темы. Тимура я считаю настоящим визионером, просто до этого у меня не было платформы, куда я могла бы его пригласить, мои интервью были с политиками. А теперь у меня появилась такая возможность, и Тимур еще раз подтвердил, что он – настоящий выдумщик, это человек будущего, который двигает будущее».

Гостями программы будут лидеры в разных областях

Софико Шеварднадзе пояснила, что концепция программы не относится только к будущему или только к высоким технологиям.

«Мы вообще будем обсуждать живую жизнь, — сказала журналистка. — Так как в нашей сегодняшней жизни очень много технологий, очень много неизвестного, в направлении которого движется человечество, об этом тоже будет много. Просто это меня сейчас очень волнует».

Что же касается политиков, которые присутствовали в программах Софико прежде, то теперь, по ее словам, они тоже смогут стать гостями передачи, но вместе с тем она будет приглашать и людей других профессий:

«Если и будут политики – то в контексте «текучки». Скорее, это будут визионеры, которые смогли бы порассуждать о жизни через свою профессию. Это будут лидеры в разных областях. Я почему делаю акцент на слове «визионер» — потому что важно, чтобы это был человек с видением какой-то определенной профессии, мы не ограничиваем профессии, это может быть и дипломат, и экономист, и лингвист, и музыкант, и продюсер, и медиамагнат, — все, что угодно. Но это должен быть человек, у которого есть видение профессии и будущего».

Кстати

Одно из значений слова «визионер» — «Аналитик и стратег, способный предвидеть будущее развитие рынка или повлиять на него», другое – «Человек с богатым творческим воображением» (Викисловарь), — прим. ред.

«Интернет – это неизбежное будущее»

Первый цикл передач «Просто о сложном», как пояснила Софико Шеварднадзе, будет включать в себя 7-9 выпусков, которые планируется выпускать раз в 10 дней.

Мы поинтересовались – насколько проще работать в интернете, а не на телевидении? Почувствовала ли Софико, что здесь у нее «развязаны руки», насколько изменилась аудитория, прибавилась или, наоборот, уменьшилась?

«Я считаю, что интернет – это неизбежное будущее, — уверенно ответила журналистка. — Поэтому надо плавно разделять платформы и переходить туда. И, безусловно, интернет предъявляет меньше ограничений. А что касается аудитории – мы видим, сколько просмотром собирают мои выпуски, и этого достаточно, чтобы оценить работу и сказать себе: да, надо двигаться дальше с этим каналом».

Мы желаем Софико Шеварднадзе дальнейших успехов в работе, интересных гостей и радости от работы!