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Ведущий «Утилизатора» будет управлять болидом в прямом эфире

Юрий Сидоренко попробует себя в роли стримера и прокатится в популярной игре «Формула-1» на глазах у тысяч зрителей.

Ведущий «Утилизатора» будет управлять болидом в прямом эфире
Ведущий шоу «Утилизатор» сядет за руль болида. Фото: ZUMAPRESS.com

Ведущий программы «Утилизатор» на канале «ЧЕ!» решил попробовать себя в новом амплуа. Юрий Сидоренко проведет прямой эфир в YouTube. Однако в отличие от многих коллег по телевидению самый известный киномеханик страны будет не просто разговаривать. Он сядет за руль виртуального болида и отправится покорять трассу в игре «Формула-1». 

Сидоренко признался, что очень давно играл в компьютерные игры — это были 16-битные «бродилки». «А недавно я принял участие в самых настоящих гонках – соревнованиях по автослалому – и занял 3 место. Так что мне стало интересно поучаствовать и в виртуальных гонках», — признался ведущий. 

Юрий не скрывает, что волнуется перед «заездом», ведь настоящую машину он чувствует лучше компьютерной. «Но я люблю эксперименты, поэтому с нетерпением жду «Формулу-1», — добавил Сидоренко. 

«СтримЧЕг» с Юрием Сидоренко можно будет наблюдать в прямом эфире в среду, 23 октября, в 18:30 на YouTube-канале «ЧЕ!». 

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Тэги:

автомеханикканал «ЧЕ!»компьютерная играстримтелешоуФормула-1Юрий Сидоренко
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Ведущий «Утилизатора» будет управлять болидом в прямом эфире
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