Ведущий «Утилизатора» будет управлять болидом в прямом эфире

Юрий Сидоренко попробует себя в роли стримера и прокатится в популярной игре «Формула-1» на глазах у тысяч зрителей.

Ведущий программы «Утилизатор» на канале «ЧЕ!» решил попробовать себя в новом амплуа. Юрий Сидоренко проведет прямой эфир в YouTube. Однако в отличие от многих коллег по телевидению самый известный киномеханик страны будет не просто разговаривать. Он сядет за руль виртуального болида и отправится покорять трассу в игре «Формула-1».

Сидоренко признался, что очень давно играл в компьютерные игры — это были 16-битные «бродилки». «А недавно я принял участие в самых настоящих гонках – соревнованиях по автослалому – и занял 3 место. Так что мне стало интересно поучаствовать и в виртуальных гонках», — признался ведущий.

Юрий не скрывает, что волнуется перед «заездом», ведь настоящую машину он чувствует лучше компьютерной. «Но я люблю эксперименты, поэтому с нетерпением жду «Формулу-1», — добавил Сидоренко.

«СтримЧЕг» с Юрием Сидоренко можно будет наблюдать в прямом эфире в среду, 23 октября, в 18:30 на YouTube-канале «ЧЕ!».