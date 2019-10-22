Телеканал «Спас» намерен убедить женщин отказываться от аборта

На православном телеканале «Спас» стартует проект, целью которого будет отговорить женщин от искусственного прекращения беременности.

На телеканале «Спас» начнет выходить новая программа под названием «Прямая линия жизни». Как сообщается, авторы поставили целью помочь женщинам решить проблемы, которые толкают их на аборт. В продюсировании передачи принял участие Синодальный отдел по благотворительности.

Программа будет идти в прямом эфире. В студию смогут позвонить женщины, которые задумываются об аборте, и пообщаться с сотрудниками религиозных и гражданских проектов, занимающихся проблемами аборта, а также священнослужители, юристы и психологи.

Как заявил директор телеканала Борис Корчевников, благодаря программе в прямом эфире зрители смогут наблюдать, как у какой-то жизни появляется шанс. Он также отметил, что именно мать становится главной жертвой аборта, поскольку никогда не сможет простить себе этого шага.