«Решала» Влад Чижов выведет на чистую воду хамов и скадалистов в новом шоу

5 ноября на телеканале «ЧЕ!» стартует авторская программа Влада Чижова «Остановите Витю». Ведущий известен по телепроекту «Решала», в котором он боролся за справедливость в современном обществе, выявляя мошенников и аферистов. В своем новом шоу он будет рассказывать о таких же неравнодушных людях, как он: участниках движений «Лев против», «СтопХам» и прочих. Главная цель передачи — показать, что количество сознательных граждан России растет с каждым днем.

«Люди устали от обмана и хамства, неуважения, измен. С другой стороны, мы заботимся о наших зрителях, показывая им, в каких ситуациях «повышенного риска» им стоит быть более осторожными, внимательными, как правильно поступать и вести себя, попав в определенные условия», — прокомментировала выход передачи директор телеканала «ЧЕ!» Елена Карпенко.

Также создатели шоу надеются, что зрители, увидев на экране хамов, скандалистов и обманщиков (пресловутый Витя — собирательный образ подобных людей), задумаются лишний раз и не станут совершать подлые поступки.

Будете смотреть новое шоу Влада Чижова?