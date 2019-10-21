ТВ-проекты

«Решала» Влад Чижов выведет на чистую воду хамов и скадалистов в новом шоу

Ведущий посвятил программу народным борцам за справедливость.

«Решала» Влад Чижов выведет на чистую воду хамов и скадалистов в новом шоу
«Остановите Витю». Фото: канал «ЧЕ!»

5 ноября на телеканале «ЧЕ!» стартует авторская программа Влада Чижова «Остановите Витю». Ведущий известен по телепроекту «Решала», в котором он боролся за справедливость в современном обществе, выявляя мошенников и аферистов. В своем новом шоу он будет рассказывать о таких же неравнодушных людях, как он: участниках движений «Лев против», «СтопХам» и прочих. Главная цель передачи — показать, что количество сознательных граждан России растет с каждым днем.

«Люди устали от обмана и хамства, неуважения, измен. С другой стороны, мы заботимся о наших зрителях, показывая им, в каких ситуациях «повышенного риска» им стоит быть более осторожными, внимательными, как правильно поступать и вести себя, попав в определенные условия», — прокомментировала выход передачи директор телеканала «ЧЕ!» Елена Карпенко.

Также создатели шоу надеются, что зрители, увидев на экране хамов, скандалистов и обманщиков (пресловутый Витя — собирательный образ подобных людей), задумаются лишний раз и не станут совершать подлые поступки.

Будете смотреть новое шоу Влада Чижова?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«СтопХам»Влад ЧижовДвижение "Лев против"канал «ЧЕ!»новая передачановое шоу
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Решала» Влад Чижов выведет на чистую воду хамов и скадалистов в новом шоу
Интересно?
Поделись с друзьями: