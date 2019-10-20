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Ивакова поразилась искренности Шнурова на шоу «Форт Боярд»

Телеведущая отметила, что скандальный музыкант в жизни не такой, как в Интернете.

Ивакова поразилась искренности Шнурова на шоу «Форт Боярд»
На «Форт Боярд» Сергей Шнуров открылся в новом свете. Фото: Komsomolskaya Pravda

Блогер и телеведущая Мария Ивакова, прошедшая жуткие испытания в передаче «Форт Боярд», тепло отозвалась о Сергее Шнурове, который ведет новый сезон этого шоу. Выпуск с Марией показали на канале СТС 20 октября. Она выступила в «женской» команде вместе с актрисами Анной Хилькевич и Викторией Боней, певицами Анной Седоковой и Айзой Анохиной.

«Не было никаких капризно-нежных чикуль. Я познакомилась с невероятно сильными и собранными девчонками, умеющими поддержать и придать сил. Из нас вышла супер-команда, а не змеиное гнездо, каким часто оказывается женский коллектив», — поделилась впечатлениями Ивакова в Instagram.

Она также рассказала, что в комнате со скорпионами ей было скорее неприятно, чем страшно, а вот в стеклянном гробу, заполняемом водой, девушке стало по-настоящему не по себе. Тем более, что перед съемками она указала в анкете, что боится замкнутых пространств и затрудняется задерживать дыхание под водой. Но здесь помощь пришла не столько от подруг по команде, сколько от ведущего шоу.

«Меня сильно поддержал Сергей Шнуров, сумевший найти нужные слова и проявить соучастие, — рассказала Мария. — Это было «не на камеру» и очень искренне. В такие моменты понимаешь, что образ, который мы складываем о человеке на основе его онлайн-высказываний, не всегда отражает действительность».

Участница шоу добавила, что ее мама обливалась слезами, когда смотрела программу. Сама же она взглянула в лицо своим страхам и после самих испытаний спокойно брала в руки змей и скорпионов.

А вы тоже думаете, что в обычной жизни эпатажный Сергей Шнуров несколько иной, чем в своих Интренет-баталиях?

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Ивакова поразилась искренности Шнурова на шоу «Форт Боярд»
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