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Охлобыстин отреагировал на критику шоу с участием своей семьи

Артист и бывший священник заявил, что достаточно давно находится в шоу-бизнесе и понимает, что может понравиться аудитории.

Охлобыстин отреагировал на критику шоу с участием своей семьи
Иван Охлобыстин/Фото: https://www.instagram.com/p/B2JpN7YFI4D/

Иван Охлобыстин неоднозначно отреагировал на появившуюся в Сети критику новой передачи с участием его семьи. Показ «Охлобыстиных» стартует на телеканале ТВ-3 25 октября, но некоторые поклонники актера высказываются негативно по поводу нового формата уже сейчас. Сам Иван сравнил аудиторию с животными и отметил, что достаточно давно работает в шоу-бизнесе и может себе представить, что именно будет интересно зрителю. По его мнению, обмануть людей, показав им некачественный контент, нельзя, ведь аудитория достаточно чутко чувствует, что было сделано «с душой и смыслом, а что ради того, чтобы срубить бабла».

В беседе с порталом «7дней» Охлобыстин призвал людей посмотреть шоу о себе и семье, а уже после этого выносить итоговые суждения. Сам он на негатив пообещал не реагировать, но резюмировал – он прекрасно понимает, что обязательно найдутся люди, которые и похвалят, и проклянут.

«Я хочу, чтобы люди посмотрели и подумали: да, слушай, так же и я думаю, так же и я живу», — подвел черту он.

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Охлобыстин отреагировал на критику шоу с участием своей семьи
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