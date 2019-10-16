Шоу «Русские не смеются»: Светлаков и Галустян снова вместе на сцене, а Незлобин следит за зрителями 

Актер, комик и кавээнщик Михаил Галустян подписал эксклюзивный контракт с СТС, и снова будет работать со своим давним партнером по КВН Сергеем Светлаковым.

«Мои ожидания от проекта оправдались. Формат достаточно мне привычный и удобный, — говорит Михаил Галустян. – Мы с Сергеем работали ведущих на многих мероприятиях, но тут я дебютирую в роли ведущего телевизионного проекта. Конечно, я готовился и мне очень помогает то, что мы работаем в паре с Сергеем. Мы хорошо друг друга знаем и нам комфортно работать вместе».

В каждом выпуске программы будут соревноваться непрофессиональные артисты-юмористы и жюри из народа – «несмеяны». По правилам проекта, первые будут делать все возможное, чтобы рассмешить вторых, чья задача не рассмеяться и до последнего сдерживать эмоции. Деньги достанутся тем, кто лучше справится со своей задачей. Следить за появлением улыбок на лице будет система распознавания лиц Smile Cam. У тех, кто засмеялся, кресло загорается красным. В каждом раунде (выступление одного комика) можно выиграть 25 тысяч рублей.

Съемки проходят в большом павильоне «Амедиа», вмещающем 250 зрителей сидящих в зале. Перед сценой находятся пять кресел, в которых сидят четыре «несмеяны» и их помощник, и координатор Александр Незлобин. Зрители томятся в ожидании начала съемочного процесса, пока за кулисами заканчиваются последние приготовления. Вокруг ведущих суетятся гримеры и костюмеры, пудрят лица от блеска и поправляют гарнитуру. Сергея Светлакова, как родного по десятому разу прокатывают роликом для одежды, снимая невидимые пылинки. Товарищи «несмеяны» устав сидеть в ожидании, встают с кресел размять ножки и согреться, так как в зале довольно прохладно. Наконец, на сцене появляются ведущие.

«Доброе утро, друзья! – приветствует зрителей Светлаков. – Смотрите, кого я вам привел — Миша Галустян! Нам очень нужна ваша поддержка и аплодисменты, потому что за кулисами у нас люди, которые сильно волнуются перед выходом. Для многих из них это первое такое масштабное выступление». «И не забывайте, что вам деньги заплатили, – многозначительно добавляет Галустян. – Как и нам, впрочем. А есть тут, кто бесплатно пришел, по зову души? Понятно, нету… »

Для начала всех знакомят с «несмеянами», в нашем случае это: Вячеслав из Москвы, работающий парфюмерным экспертом, менеджер по продажам Елена из Тольятти, домохозяйка Виктория из Санкт-Петербурга и предприниматель Валерий из Москвы.

«Будьте честными перед собой, если смешно – засмейтесь! Пусть у вас будет искренняя адекватная реакция, — напутствует Светлаков «несмеян» перед началом съемки. – Не вымучивайте вы эти деньги! Пусть наши комики тоже что-то унесут в клювике за счет своего таланта».

Ну, и наконец, настает время самодеятельных юмористов из народа. Участники очень колоритные и непохожие друг на друга. Юморист Роман Шишкин из Ростова-на-Дону мечтает потратить выигрыш на ремонт своей русской машины. Самый молодой участник 13-летний Витек Трубачев, тоже из Ростова, приехал с поддержкой в лице четырех юных подруг-танцовщиц. Витек сообщил, что они с девчонками планируют хорошо потусить на выигранные деньги и наесться от души карамельных пончиков. Очень трогательная чревовещательница Берта с игрушечным котом Матильдой Сарделькиной из Санкт-Петербурга. Самые возрастные участники – заслуженный артист Валерий Семин из Москвы и диспетчер Ирина Шилова из Пермского края радуют собравшихся пением частушек под баян. Темы самые актуальные и современные: космос, Тим Кук, а уж «Молодая Виталина обманула армянина…» идет просто на ура. Ирина признается, что хочет выиграть, чтобы купить новую маленькую гармошку, вместо старой громоздкой, которую ей уже тяжело носить.

«Увидела кастинг по СТС, отправила заявку, и меня одобрили. Пришла с Матильдой, показала номер, сказали, что мы прикольные и позвали на съемку, — рассказала нам чревовещательница Берта. — Я по образованию актриса эстрады, выступаю с игрушечными котами. Когда еще училась в театральной академии, придумала себе эстрадный номер, в котором решила быть чревовещательницей (моя мама чревовещает). Придумала себе куклу кота Василия Федоровича. Спустя время сделали ему невесту Матильду Сарделькину. Сама придумала и нарисовала образы, а технолог кукол создала».

Во время выступления юмористов Светлаков и Галустян находятся рядом со сценой и смотрят каждый номер, обмениваясь впечатлением, и порой смех Галустяна громче, чем всего зала.

«Ну что, попочки устали сидеть? – Обращается Незлобин к зрителям в студии. И на крики «Нет!», отвечает. – Ничего, к вечеру будут чугунные!».

Пожалуй, возвращение дуэта Светлакова и Галустяна стало одним из самых долгожданных событий нового сезона. Коллеги не снимались вместе восемь лет, и как признаются, сами счастливы случившемуся творческому воссоединению.

«Нам с Мишей работается прекрасно, как будто и не было этих 36 лет, что мы были не вместе, притираться друг к другу не пришлось, — говорит Светлаков. — Все участники шоу искренне удивляют, каждый раз не знаем, чего от них ожидать – песню про курицу, частушки, или просто анекдоты из газеты. Формат шоу очень непредсказуемый и мы надеемся, что он станет народным. Не ходим на кастинги и стараемся не видеть участников до их выступления на сцене, так как очень важно, чтобы здесь случилась первоначальная реакция».

А вы будете смотреть новое шоу «Русские не смеются» на СТС с 1 ноября?