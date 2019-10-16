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Шоу «Русские не смеются»: Светлаков и Галустян снова вместе на сцене, а Незлобин следит за зрителями 

1 ноября канал СТС покажет новое комедийное шоу, ведущими которого станут Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Корреспондент портала Teleprogramma.pro побывала на съемках одной из первых программ. 

Шоу «Русские не смеются»: Светлаков и Галустян снова вместе на сцене, а Незлобин следит за зрителями 
Ведущие тв-шоу «Русские не смеются» Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Фото: Канал СТС

Актер, комик и кавээнщик Михаил Галустян подписал эксклюзивный контракт с СТС, и снова будет работать со своим давним партнером по КВН Сергеем Светлаковым. 

«Мои ожидания от проекта оправдались. Формат достаточно мне привычный и удобный, — говорит Михаил Галустян. – Мы с Сергеем работали ведущих на многих мероприятиях, но тут я дебютирую в роли ведущего телевизионного проекта. Конечно, я готовился и мне очень помогает то, что мы работаем в паре с Сергеем. Мы хорошо друг друга знаем и нам комфортно работать вместе».  

Ведущие тв-шоу «Русские не смеются» Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Фото
Ведущие шоу «Русские не смеются» Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Фото: Канал СТС

В каждом выпуске программы будут соревноваться непрофессиональные артисты-юмористы и жюри из народа – «несмеяны». По правилам проекта, первые будут делать все возможное, чтобы рассмешить вторых, чья задача не рассмеяться и до последнего сдерживать эмоции. Деньги достанутся тем, кто лучше справится со своей задачей.  Следить за появлением улыбок на лице будет система распознавания лиц Smile Cam. У тех, кто засмеялся, кресло загорается красным. В каждом раунде (выступление одного комика) можно выиграть 25 тысяч рублей. 

Съемки проходят в большом павильоне «Амедиа», вмещающем 250 зрителей сидящих в зале. Перед сценой находятся пять кресел, в которых сидят четыре «несмеяны» и их помощник, и координатор Александр Незлобин. Зрители томятся в ожидании начала съемочного процесса, пока за кулисами заканчиваются последние приготовления. Вокруг ведущих суетятся гримеры и костюмеры, пудрят лица от блеска и поправляют гарнитуру. Сергея Светлакова, как родного по десятому разу прокатывают роликом для одежды, снимая невидимые пылинки. Товарищи «несмеяны» устав сидеть в ожидании, встают с кресел размять ножки и согреться, так как в зале довольно прохладно. Наконец, на сцене появляются ведущие. 

Ведущие тв-шоу «Русские не смеются» Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Фото
Ведущие шоу «Русские не смеются» Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Фото: Канал СТС

«Доброе утро, друзья! – приветствует зрителей Светлаков. – Смотрите, кого я вам привел — Миша Галустян! Нам очень нужна ваша поддержка и аплодисменты, потому что за кулисами у нас люди, которые сильно волнуются перед выходом. Для многих из них это первое такое масштабное выступление».  

«И не забывайте, что вам деньги заплатили, – многозначительно добавляет Галустян. – Как и нам, впрочем. А есть тут, кто бесплатно пришел, по зову души? Понятно, нету… »

Для начала всех знакомят с «несмеянами», в нашем случае это: Вячеслав из Москвы, работающий парфюмерным экспертом,  менеджер по продажам Елена из Тольятти, домохозяйка Виктория из Санкт-Петербурга и предприниматель Валерий из Москвы.  

«Будьте честными перед собой, если смешно – засмейтесь! Пусть у вас будет искренняя адекватная реакция, — напутствует Светлаков «несмеян» перед началом съемки. – Не вымучивайте вы эти деньги! Пусть наши комики тоже что-то унесут в клювике за счет своего таланта».  

Кадр из тв-шоу «Русские не смеются». Фото
Кадр из тв-шоу «Русские не смеются». Фото: Канал СТС

Ну, и наконец, настает время самодеятельных юмористов из народа. Участники очень колоритные и непохожие друг на друга. Юморист Роман Шишкин из Ростова-на-Дону мечтает потратить выигрыш на ремонт своей русской машины. Самый молодой участник 13-летний Витек Трубачев, тоже из Ростова, приехал с поддержкой в лице четырех юных подруг-танцовщиц. Витек сообщил, что они с девчонками планируют хорошо потусить на выигранные деньги и наесться от души карамельных пончиков. Очень трогательная чревовещательница Берта с игрушечным котом Матильдой Сарделькиной из Санкт-Петербурга. Самые возрастные участники – заслуженный артист Валерий Семин из Москвы и диспетчер Ирина Шилова из Пермского края радуют собравшихся пением частушек под баян. Темы самые актуальные и современные: космос, Тим Кук, а уж «Молодая Виталина обманула армянина…» идет просто на ура. Ирина признается, что хочет выиграть, чтобы купить новую маленькую гармошку, вместо старой громоздкой, которую ей уже тяжело носить.  

Чревовещательница Берта с игрушечным котом Матильдой Сарделькиной. Фото
Чревовещательница Берта с игрушечным котом Матильдой Сарделькиной. Фото: Канал СТС

«Увидела кастинг по СТС, отправила заявку, и меня одобрили. Пришла с Матильдой, показала номер, сказали, что мы прикольные и позвали на съемку, — рассказала нам  чревовещательница Берта. — Я по образованию актриса эстрады, выступаю с игрушечными котами. Когда еще училась в театральной академии, придумала себе эстрадный номер, в котором решила быть чревовещательницей (моя мама чревовещает). Придумала себе куклу кота Василия Федоровича. Спустя время сделали ему невесту Матильду Сарделькину. Сама придумала и нарисовала образы, а технолог кукол создала».  

Во время выступления юмористов Светлаков и Галустян находятся рядом со сценой и смотрят каждый номер, обмениваясь впечатлением, и порой смех Галустяна громче, чем всего зала.

Жюри тв-шоу «Русские не смеются». Фото
Жюри шоу «Русские не смеются». Фото: Канал СТС

«Ну что, попочки устали сидеть? – Обращается Незлобин к зрителям в студии. И на крики «Нет!», отвечает. – Ничего, к вечеру будут чугунные!».  

Пожалуй, возвращение дуэта Светлакова и Галустяна стало одним из самых долгожданных событий нового сезона. Коллеги не снимались вместе восемь лет, и как признаются, сами счастливы случившемуся творческому воссоединению.  

«Нам с Мишей работается прекрасно, как будто и не было этих 36 лет, что мы были не вместе, притираться друг к другу не пришлось,  — говорит Светлаков. — Все участники шоу искренне удивляют, каждый раз не знаем, чего от них ожидать – песню про курицу, частушки, или просто анекдоты из газеты. Формат шоу очень непредсказуемый и мы надеемся, что он станет народным. Не ходим на кастинги и стараемся не видеть участников до их выступления на сцене, так как очень важно, чтобы здесь случилась первоначальная реакция».  

Кадр из тв-шоу «Русские не смеются». Фото: Канал СТС
Кадр из шоу «Русские не смеются». Фото: Канал СТС

А вы будете смотреть новое шоу «Русские не смеются» на СТС с 1 ноября?

Ведущие тв-шоу «Русские не смеются» Михаил Галустян и Сергей Светлаков (закулисье). Фото
Ведущие тв-шоу «Русские не смеются» Михаил Галустян и Сергей Светлаков (закулисье). Фото: Канал СТС
Кадр из тв-шоу «Русские не смеются». Фото
Кадр из тв-шоу «Русские не смеются». Фото: Канал СТС
Кадр из тв-шоу «Русские не смеются». Фото
Кадр из тв-шоу «Русские не смеются». Фото: Канал СТС
Кадр из тв-шоу «Русские не смеются». Фото
Кадр из тв-шоу «Русские не смеются». Фото: Канал СТС
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Тэги:

Михаил ГалустянСергей Светлаков
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Шоу «Русские не смеются»: Светлаков и Галустян снова вместе на сцене, а Незлобин следит за зрителями 
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