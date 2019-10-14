Ведущие шоу «Импровизация» выступят перед зрителями в Москве

Юмористам из шоу «Импровизация», которое выходит на канале ТНТ, становится тесно в рамках телевидения, поэтому они решили встретиться со своими зрителями лицом к лицу. Арсений Попов, Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко проведут «живой» концерт в московском «Известия Hall».

Организаторы обещают, что концерт, как и всегда, станет уникальным шоу с разнообразными играми и неожиданным финалом. Как и полагается проекту с таким названием, на выступлении не будет никаких сценарных заготовок и отрепетированных сцен — только чистая импровизация.

Напомним, шоу «Импровизация» выходит на канале ТНТ уже три года. В разное время героями выпусков становились Настя Ивлеева, Ольга Бузова, Егор Крид, Максим Галкин, Глюкоза и другие.

Концерт «Импровизации» состоится 20 октября в «Известия Hall» на Пушкинской площади в 19:00.