ТВ-проекты

Ведущие шоу «Импровизация» выступят перед зрителями в Москве

Концерт комиков состоится в зале «Известия Hall» 20 октября.

Ведущие шоу «Импровизация» выступят перед зрителями в Москве
Кадр из шоу «Импровизация»

Юмористам из шоу «Импровизация», которое выходит на канале ТНТ, становится тесно в рамках телевидения, поэтому они решили встретиться со своими зрителями лицом к лицу. Арсений Попов, Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко проведут «живой» концерт в московском «Известия Hall». 

Шоу Импровизация
Шоу Импровизация

Организаторы обещают, что концерт, как и всегда, станет уникальным шоу с разнообразными играми и неожиданным финалом. Как и полагается проекту с таким названием, на выступлении не будет никаких сценарных заготовок и отрепетированных сцен — только чистая импровизация. 

Напомним, шоу «Импровизация» выходит на канале ТНТ уже три года. В разное время героями выпусков становились Настя Ивлеева, Ольга Бузова, Егор Крид, Максим Галкин, Глюкоза и другие. 

Концерт «Импровизации» состоится 20 октября в «Известия Hall» на Пушкинской площади в 19:00. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Антон ШастунАрсений ПоповДмитрий ПозовЕгор КридМаксим ГалкинНастя ИвлееваОльга БузоваСергей Матвиенко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ведущие шоу «Импровизация» выступят перед зрителями в Москве
Интересно?
Поделись с друзьями: