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Ургант снял пародию на нового «Джокера»

На YouTube-канале появилась короткая русская версия нашумевшего «Джокера».

Ургант снял пародию на нового «Джокера»

Известный телеведущий Иван Ургант снял пародию на новый фильм «Джокер». В главной роли — певец Доминик Джокер.

На своем YouTube-канале и в Instagram Иван Ургант опубликовал комичное видео, пародирующее киноленту «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса. Главную роль исполнил российский певец и продюсер Александр Бреславский, более известный, как Доминик Джокер. Роль телеведущего названного фильма сыграл сам Ургант.

Предполагаем, что Бреславского взяли на роль из-за подходящего псевдонима.
В клипе Ургант умоляет некоего Константина Львовича (вероятно, генеральный директор Первого канала) позволить Джокеру выступить с его песней 2008 года, намекая на угасающую популярность Бреславского.

В комментариях в социальных сетях зрители хорошо приняли и высоко оценили идею Урганта, многие поддержали ролик шутками.

В российском прокате новая кинолента о суперзлодее стартовала 3 октября. Картина произвела фурор и на сегодняшний день является лидером по сборам в мировом прокате. В главных ролях там сыграли Хоакин Феникс и Роберт Де Ниро.

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Ургант снял пародию на нового «Джокера»
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